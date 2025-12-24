災後「遺鏟」變藝術！花蓮光復糖廠用毛線編織出希望

花蓮光復糖廠內，有許多用編織藝術改造的鏟子裝置藝術，相當吸睛。（羅亦晽攝）

花蓮光復糖廠內，有許多用編織藝術改造的鏟子裝置藝術，甚至還有化身持鏟子的聖誕老公公，相當吸睛，吸引民眾拍照留念。（羅亦晽攝）

花蓮光復糖廠內，有許多用編織藝術改造的鏟子裝置藝術，甚至還有化身持鏟子的聖誕老公公，相當吸睛。（羅亦晽攝）

花蓮光復糖廠內，有許多用編織藝術改造的鏟子裝置藝術，甚至還有化身持鏟子的聖誕老公公，民眾路過時也會停留欣賞。（羅亦晽攝）

台9線花蓮光復路段旁放置當地教會用鏟子、推車、雨鞋等清淤工具堆疊而成的聖誕樹，極具創意及紀念意義。（羅亦晽攝）

台9線花蓮光復路段旁放置當地教會用鏟子、推車、雨鞋等清淤工具堆疊而成的聖誕樹，極具創意及紀念意義。（羅亦晽攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉後，災區湧入大批「鏟子超人」搶災，並留下大量「遺鏟」，經在地編織藝術家用紅色、綠色、黃色等毛線改造美化後，裝置在光復糖廠魚池的圍欄上，同時也把一旁柱子打造成聖誕老公公版的「鏟子超人」，希望在聖誕節前夕帶給地方溫暖與希望，也打造地方觀光新話題。

台糖花東區處長張兆民表示，糖廠內的裝置藝術來自商店街在地藝術家「原毬工作坊」的創意，老闆結合地方時事，主動用毛線把志工留下來的鏟子編織成藝術品，裝設在魚池旁的圍欄上，增加園區亮點。

廣告 廣告

園區內除了欄杆上掛有藝術品，一旁的柱子也利用毛線編織成「持鏟子的聖誕老公公」、聖誕樹等，增添趣味，特別的是，聖誕樹上的鈴鐺，竟是用水桶改造而成，聖誕襪則是利用雨鞋編織成型，且五顏六色的裝置藝術，讓災後的光復糖廠多了一份聖誕節慶的色彩與希望。

張兆民說，這些藝術品原則上會繼續擺放，不僅切合地方的時事，也替園區增加拍照打卡的景點，促進遊客到花蓮光復旅遊的動力，未來也會持續詢問藝術家的意願，在園區內增加更多由鏟子改造而成的裝置藝術，或是之後有裝置藝術的廠商想合作，也可以和園區洽談，希望能藉此替光復增加更多亮點。

他坦言，馬太鞍溪鋼便橋還未通車前，前往園區的團客、遊覽車很少，當時花東區已向總公司爭取商店街承租店面租金減免2個月，現在又提報再增2個月，希望能藉此照顧進駐商店街的廠商，也期待鋼便橋1月通車後，人潮能持續回流，刺激在地低迷的經濟。

除了光復糖廠園區內充滿聖誕氣氛，當地教會也運用鏟子、推車等清淤工具，堆疊成聖誕樹的形狀，最後在頂端放上雨鞋，打造專屬於光復的聖誕樹，藉此向所有前往光復搶災的志工們，表達真誠的感謝。

更多中時新聞網報導

減少汙染 環團籲多用低碳水泥

李玉璽秀婚戒 舞台巧合作男小樂

NBA》金塊24顆三分球平隊史 擊潰爵士