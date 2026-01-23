災後4個月 北富村農田垃圾還沒清完

花蓮光復鄉北富村因為馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖垮垃圾掩埋場，大量垃圾混著淤泥被沖進村子，覆蓋道路、農田與住家周邊。災後已經過了四個月，農田裡的垃圾至今還清不完，只能靠村長和居民、志工徒手清理。這一場天災，已經延伸變成了環境議題。

「過去嗎 現在，你的雨靴呢。」

拿起雨鞋、垃圾袋，這四個月來，這是他們最熟悉的裝備，再一次向農田出發。花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復垃圾掩埋場，數百噸的垃圾混和淤泥，流往北富村，覆蓋民宅與農田。經過這段時間，志工、村長和工人的努力，清理進度還是相當緩慢。「挖垃圾 麻袋 卡死在裡面，垃圾在裡面不弄會臭死，這個大水沖來的，這些垃圾都是掩埋場，全部都是掩埋場的垃圾。」

廣告 廣告

一面挖、一面拉，就像跟土地做拔河。掛在樹上、工寮屋頂的更不在少數，光靠人力在做，他們都很想問，要清到什麼時候。光復鄉北富村長 黃進正：「(泥沙垃圾)大概也要60 70公分的，那個泥土覆蓋這個農田，地上覆蓋之後 ，垃圾就是這麼一點點，看起來是一點點，你給他挖一挖 全部都是垃圾，泥土 泥沙 垃圾 ，還有一些漂流木，都在土裡面了。」

「這個 很像都乾掉了 你看。」

光復鄉北富村民 李惠英：「整個北富村的垃圾，其實自己有地的人自己會整理，但是老人在家裡的無法動彈，沒有辦法動，所以我們需要的就是真的大機械，怪手 抓舉 來幫我們清這些垃圾。」

「那個水好大，那個時候已經是超越堤防了，淹過來 水一直過來，我們根本不敢跑。」

移居光復，在這裡度過十年猶如退休天堂般的愜意生活，一切都在923那一天變了調。「大家 快撤快撤。」

貨櫃屋被大水翻覆傾斜，夫妻倆掛在窗戶邊，苦撐三個多小時，才終於獲救。直到現在還沒復水復電，他們只得改租在光復市區，每天過來挖挖土，清垃圾，把日子過下去。光復鄉北富村民 王鑫德：「這邊現在都人工，大機具都還沒進來，大機具現在可能要挖，像我們這樣 最好土挖一下，裡面垃圾撿 再翻，垃圾問題最重要，其他自己我們的部分，修繕我們自己處理。」

光復鄉北富村民 許淑惠：「我一看到有塑膠袋，我就非把它挖出來不可，因為真的是禍害 你知道，500年才會腐化在那個土壤裡面，而且它流過來(之前)，已經在那邊 已經埋了十幾年，也是沒那麼快可以(分解)，只能把它挖掉。」

一場天災，拉長成至今未解的環境問題，等待復原的，不只是光復居民的生活，還有這片土地。

更多 大愛新聞 報導：

走過莫拉克風災 杉林大愛園區綠蔭成林

勇消詹能傑殉職家屬雨中招魂 慈濟人陪伴挺過難關

