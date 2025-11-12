災情分歧！竹市降級備戰、竹縣山區嚴防風雨

新竹縣災害應變中心於11日下午2時三級開設，12日上午舉辦防颱整備會議，由新竹縣副縣長陳見賢（中）主持。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣市12日上午均舉辦災害應變中心工作會議，新竹市觀察風雨已趨緩，為兼顧應變效率及資源調度，將一級降為二級開設，由消防局應變小組進駐。新竹縣則認為颱風的外圍環流仍可能帶來風勢及雨量，特別是與尖石鄉、五峰鄉保持密切聯繫，以隨時應變。

竹市代理市長邱臣遠12日上午在新竹市災害應變中心召開工作會議，根據會中消防局說明風雨及勤務之狀況，並依中央氣象署預報資料顯示新竹市未列入陸上颱風警報警戒區範圍，且實際觀察竹市風雨狀況亦已明顯趨緩，為兼顧應變效率及資源調度，市府災害應變中心依據本市作業要點，已將一級開設降級為二級開設，由消防局應變小組進駐，各局處亦成立應變小組，隨時待命進行搶災及事故排除。

截至目前12日8時為止，竹市共發生61起災情，主要案件包含路樹傾倒、廣告招牌災損、圍牆（籬）倒塌、交通號誌損壞、纜線垂落等類別。值得注意的是，自11日21時起，竹市已無新增或受理通報颱風相關案件，這顯示風雨狀況趨緩。市府在接獲通報後，皆立即啟動跨局處應變機制，全數案件已由各相關單位迅速處置完畢並解除列管，市府將全力以赴，盡速恢復市容及公共安全。

新竹縣災害應變中心於11日下午2時三級開設，12日上午舉辦防颱整備會議，由新竹縣副縣長陳見賢主持，他指出，颱風所帶來的外圍環流可能造成降雨，尖石鄉、五峰鄉山區若有豪雨、大雨，可能造成災情，請農業處密切注意土石流警戒，也請工務處、消防局、警察局、衛生局、教育局等單位與兩鄉公所保持密切聯繫，以因應颱風可能帶來的災情。

陳見賢也關心尖石鄉泰崗溪堰塞湖及秀巒國小附近的白石溪崩塌處目前狀況，也請農業處持續掌握，並請教育局隨時關心秀巒國小師生安危，警察局也會隨時協助撤離等事項。

