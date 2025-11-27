災情慘重！宏福苑5級大火逾44死 香港社福署急支援：服務中心「全日開放」

即時中心／廖予瑄報導

香港大埔宏福苑26日下午2時許發生嚴重火警，整排高樓陷入火海。火警造成消防員在內，至少44人死亡、33人受傷，另有279人失蹤。目前香港社會福利署也已動員人力和物資，提供受災居民們支援，並要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心開放全日運作，以支援當區暫時未能照顧子女的家長。

昨日下午2時51分大埔宏福苑宏昌閣的外牆棚架失火，且迅速延燒鄰近大樓，造成7棟大樓陷入火海，現場還不斷傳出爆炸聲響；火警在昨晚6時22分升為5級，目前仍持續灌救中，並且已造成44人死亡、33人受傷，另有279人失蹤。

據港媒《明報》報導，由於火警災情慘重，香港社會福利署也立即動員大量人力和物資，提供當區居民支援，包括社工、臨床心理學家等專業支援人員，已被派遣到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；另外，醫務社工也會協助傷者及家屬處理災後負面情緒。

目前社會福利署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心「全日開放運作」，以支援暫時無法照顧子女的家長。

香港大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心：

香港小童群益會賽馬會大埔青少年綜合服務中心

香港青少年服務處賽馬會大埔綜合青少年服務中心

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心

鄰舍輔導會賽馬會大埔(北)青少年綜合服務中心

路德會賽馬會富善綜合服務中心

救世軍大埔青少年綜合服務

仁愛堂賽馬會田家炳綜合青少年服務中心

香港青年協會大埔青年空間

