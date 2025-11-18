災情慘重！Cloudflare故障「ChatGPT、X全掛」 公司急搶修致歉

網路基礎設施公司Cloudflare，台灣時間18號晚間發生大當機，導致許多熱門網路平台癱瘓！事發在美東時間上午6點半左右，公司系統內一個自動生成的設定檔異常增大，導致負責分配流量的系統當機，ChatGPT以及社群平台X等網站一度無法使用。

經過搶修，在6個小時後大致恢復正常，不過仍有部分用戶可能遭遇使用上的不便。該公司發文致歉，強調目前沒有跡象顯示，事件與外部攻擊或惡意行為有關。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

