災情慘重！Cloudflare故障「ChatGPT、X全掛」 公司急搶修致歉

打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
第一次用手機是什麼型號？大票網友「點名一手機」：傳說級
你還記得自己用的第一支手機是什麼型號嗎？隨著時代變遷，人手一支智慧型手機越來越普遍，有網友也忍不住好奇「大家第一次用手機是什麼型號？」掀起大票網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 20 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 11 小時前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍
人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。鏡報 ・ 1 天前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。Yahoo Tech ・ 1 天前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」EBC東森新聞 ・ 18 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議
Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。Yahoo Tech ・ 1 天前
「普發1萬」當心+881開頭電話！防詐業者示警：詐團假冒政府、郵局
近期「普發一萬元」補助成為全民焦點，昨日（11/17）起，民眾已經可以持提款卡至全台ATM領現，11/24起將開放郵局領現。防詐業者近日觀察，詐騙集團正透過+881開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話；多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，業者提醒民眾高度警覺，避免在領取補助之餘，誤入詐騙陷阱。太報 ・ 17 小時前
不可能被騙？ 詐欺打造專屬攻心劇本｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
打詐專家指出，綜合科技和心理戰的高端詐騙，正在增加。這種最新的「社交工程」手法，披著友善的外衣靠近，為你編寫專屬詐欺劇本。如何避免上當？或許得先放下「我不會被騙」的盲目自信。校園裡的防詐教育必須翻轉，由教師與金管會聯手開發的「詐騙實驗室」，帶領學生善用AI科技，走進詐團的話術裡，分析詐術心理學，才有機會識破詐騙。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
終身免費 AI 轉錄！HiDock P1 錄音神器：隨身可帶、支援藍牙耳機收音，會議、LINE 全部都能錄
說起桌面端辦公的 AI 錄音神器，應該會對 HiDock H1 不陌生。這台我們在一年多前介紹過，它是一款具備 11 種擴充能力的超強大多功能 HUB，它能進行電腦、電話、各種線上電腦王阿達 ・ 7 小時前
是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術
（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。中央社 ・ 1 天前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 20 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech ・ 1 天前
高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器
高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NCool3c ・ 1 天前
OPPO Reno15系列揭曉，導入天璣8450處理器、2億畫素主鏡頭與6500mAh大電池
OPPO稍早更新旗下銷量主力機種Reno系列，正式推出包含Reno15與Reno15 Pro兩款設計的Reno15系列機種。此次新機外觀導入了獨特的「星光蝴蝶結」設計，全系列搭載聯發科天璣8450處理器、2億畫素主鏡頭，並且在軟體介面面加入Live Photo出圈拼圖的AI影像新玩法。Mashdigi ・ 6 小時前
蘋果用戶注意！LINE官方示警1功能卡了 解決方法曝光
蘋果用戶的LINE近日傳出災情，在手機APP上，可能會出現開啟支援中心後，難以退出，或是退出畫面持續讀取中，無法顯示自己前往頁面的情況。對此，LINE官方也公布處理辦法，用戶將iOS版LINE應用程式升級到15.18.0版，即可解決。中時新聞網 ・ 1 小時前
阿里巴巴AI助手「千問app」上線 立即塞爆網路
大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app中廣新聞網 ・ 1 天前
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈
今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經，於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。Yahoo Tech ・ 5 天前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 1 天前
專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率
Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 19 小時前