災情擴大！金融機構亂鎖帳戶「郵局也加入」 網批擾民
即時中心／林耿郁報導
政府打詐成效不彰，連行政院長卓榮泰也認為「民眾一定不滿意」；為此金管會通令各金融機構，嚴加審核、凍結可疑帳戶，但擾民程度似乎大於實際效益；就有網友在Dcard上抱怨，自己只是半年沒用郵局帳戶就慘遭凍結，差點被認為是詐騙車手。
擾民無極限？據打詐儀表板數據，今（2025）年上半年，國內詐騙案件將近9萬件，詐騙金額高達480億元，半年案件數逼近去（2024）年全年的11多萬件，金額也更幾乎等同去年全年詐騙財損的487億元，因此合理預估今年還會「再創新高」；對此行政院長卓榮泰也坦承，這樣的情況「民眾一定不滿意」，但政府會將詐騙行為「降至最低」。
為此，在金管會要求下，多家國內金融機構均祭出對民眾帳戶的鎖定、凍結等措施；但此舉卻造成更多民眾困擾、甚至買股票差點違約交割，而且全無事先通知，直到民眾要用錢才發現問題的狀況，災情頻傳。
如今這樣的「無辜躺槍」風潮，似乎也從商業銀行蔓延向郵局。
網友表示，自己帳戶無端遭封鎖。（圖／擷取自Dcard）
有網友在Dcard發文表示「一覺醒來，我的郵局被凍了」：自己帳戶只是半年沒用，「怎麼就被凍結了？」親赴郵局解鎖帳戶時，還被櫃檯人員質疑「為何突然要用帳戶？」「不能用銀行嗎？」並提醒「長期不用，第二次被凍結很麻煩」。
但當這名網友質疑「長期」是多久時，郵局櫃員回覆「我也不確定」；於是自己選擇放棄解鎖，直接把郵局APP砍了，「笨色（垃圾）誰愛用誰用」；金融機構鎖帳風潮，持續造成困擾中。
原文出處：快新聞／災情擴大！金融機構亂鎖帳戶「郵局也加入」 網批擾民
