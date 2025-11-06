災情曝花蓮公職留才危機 魏嘉賢提4建議籲人事處研擬誘因政策 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣近期災後重建過程暴露出行政人力短缺危機，花蓮縣議員魏嘉賢今（6）日對此指出，近期光復洪災再次凸顯公務體系「人力吃緊」的現實困境，許多外地公務員因生活不便、交通不穩定而萌生去意，也讓花蓮出現了「公職留才不易」的現象，他提4項具體建議呼籲花蓮人事處應盡速研擬留才誘因政策，以配合未來花蓮發展。

「縣府人事處正視此一現象，應積極研擬具體誘因。」魏嘉賢表示，花蓮長期面臨地理與交通挑戰，災後行政體系的穩定是地方重建的根本。若沒有穩定的人力，任何政策都難以持續推動，要重視此現象，讓青年願意回鄉服務，也讓有經驗的公務人員願意留任。

魏嘉賢提出4項具體建議，返鄉服務誘因制度化，針對願意回鄉的青年與有經驗人員，提供津貼、升遷與住宿補助等誘因；推動彈性人事制度：結合遠端工作、區域輪調與專案任用，降低災害期間的行政中斷風險。

其三，強化地方形象行銷，塑造「花蓮是安心工作、安居樂業之地」的公職品牌，吸引更多人才。最後，應建立災後關懷與留才機制：針對災區公務員提供心理支持與家庭照顧協助，穩定士氣。

「花蓮的公務體系是地方治理的骨幹，除了硬體重建，更需要在人力配置與激勵制度上建立長期韌性。」魏嘉賢呼籲，縣府在人事誘因措施中應提高年終考績獎勵比例，讓在災後辛苦支撐地方運作的基層公務人員，獲得實質的肯定與鼓勵。

魏嘉賢說，留才、用才、惜才，是花蓮能否持續向前的重要關鍵，讓人才願意留下，花蓮就會更強、更穩、更有希望。

