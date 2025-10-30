災民反對「特定區劃設」 傅崐萁刪爭議條文：尊重災民

台北市 / 綜合報導

國民黨總召傅崐萁，力推「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，但內容卻被質疑有諸多問題。來自花蓮光復鄉的部落青年，今(30)日紛紛北上立法院抗議，反對以「特定區劃設」取代安置，跟任何形式的強制遷居、遷村。對此，傅崐萁表示，會尊重部落需求。經過朝野協商以後，也將相關條文進行刪除。

花蓮光復鄉部落青年說：「傅崐萁出來。」站在立法院外大聲怒吼，來自花蓮光復鄉的部落青年，特地北上抗議全為這件事。Lisin部落青年Lisin說：「她有糖尿病還讓她肚子餓，然後打給我們說怎麼都沒有便當，怎麼辦，完全不符合邏輯的事情，你要安置災民，你怎麼可以用，把我們當作觀光客的方式，放到各個民宿。」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後一個月，針對安置計畫災民不只沒有同意權，更直指在地國民黨立委傅崐萁，推出的樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害，重建特別條例有問題，馬太鞍溪流域跨部落青年小組Namoh Nofu說：「從八八風災，每一次的災難到現在，為什麼一定要用圈地的方式，才能夠去安置，受災有風險的災民。」

翻開傅崐萁提案版本，第6條規定中央、地方政府，得就災區安全堪虞土地與原居者取得共識，得劃定特定區域限制居住，就被災民質疑形同剝奪族人土地，立院內協商委員似乎聽到災民心聲，最終也將劃定特定區域從條文移除。

立委(國)傅崐萁說：「我們都是傾聽地方的聲音，對民眾任何的需求，或是部落自主，相關的這些提案，我們都會予以尊重。」此外針對災後重建政院提出，將「丹娜絲重建條例」進行修法，最終也在朝野協商下取得共識，依國民黨團主張另外提出重建條例，最快31日院會就能三讀通過。

