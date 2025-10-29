災民急問石綿瓦 賴竟笑「還沒月底」 他揭清運眉角：很貴

丹娜絲颱風造成台南市大量石綿瓦損毀，原本預計明年4月才能開始清運損毀的畜牧業石綿瓦，經市府環保局積極爭取提前執行後，環境部資源循環署已同意即日起可以開始清運。（環保局提供）

丹娜絲風災後，賴清德26日再探災區修繕進度，新營有基層里長出面陳情，磚塊、石綿瓦清運登記到10月底，之後老人家怎麼辦？賴清德竟燦笑回「現在還沒到啊」，令人再度想起「郭國文有訊號」。藍委謝龍介直指，截止後石綿瓦亂丟要重罰，總統該苦民所苦宣布延期，講風涼話該打。

現場指揮官、政委陳金德提到，所有的石綿瓦陸續清理，這是長期的，去化比較困難。去化每噸是4萬5千元，載運5千元，總共5萬元。數量蠻龐大，區公所都很努力，尤其新營區長。司儀正要邀總統裁示時，一位基層里長出面陳情表示，磚塊、石綿瓦登記截止日是到10月底，有些老人家還請不到工。這時賴清德說「現在還沒到啊」，里長強調，到11月，老人家怎麼辦？賴清德又說「現在趕快通知啊」，露出燦笑引發討論。

國民黨立委謝龍介28日在直播節目中提到，丹娜絲風災有撥一筆專款處理石綿瓦，那個處理費很貴，1噸大概1、2萬元，賴清德說「現在還沒到啊」，但還有很多人還沒用，要是長輩把石綿瓦搬出來怎麼辦？如果沒有延的話，搬出來要罰很多錢！他嘆賴講風涼話，「無聊，無聊要打屁股！」

謝龍介質疑，幕僚都沒先跟賴反映問題？大家都隨人顧性命？里長出來喊話，應該要有人跟賴解說，10月31日後廢棄物再搬出來依法會重罰。那就來研議一下能否延？當總統的可以說：那我們延一個月好不好？夠嗎？如果不夠，那延到12月底好不好？風災傷害這麼大，會差這兩個月？

謝龍介強調，愈慢愈好！當然這裡面很有很多眉眉角角。石綿瓦是算噸的，它有分含水跟沒含水，差多少？最少差35％！下雨後來載的，跟一個禮拜都大晴天，那個重量是不一樣的。