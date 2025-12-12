災民抗議重建零經費！他怒：這人躲玉里祈福

▲「佛祖街的土」載到縣府！災民抗議重建零經費，他怒：徐榛蔚躲玉里祈福。（圖／張育萌臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪洪災重創光復、鳳林地區兩個多月，花蓮縣府至今仍未在明年度預算編列「災後重建經費」，引發災民強烈不滿。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書揭露，縣府不但對議會要求「補件重編」已讀不回，災民來到縣府抗議當天，縣長徐榛蔚再度「神隱」，跑到玉里參加工程祈福活動，讓鄉親怒不可遏。

張育萌指出，花蓮縣府10月將新年度預算送進議會，總額高達401億元，卻完全沒有任何災區重建相關編列。議會要求縣府重新編列，縣府卻裝死不回。議會10月30日正式發函，縣府一樣充耳不聞，本週再函提醒仍無下文，彷彿公然挑戰議會監督。

廣告 廣告

花蓮縣議長張峻在主席台上罕見動怒，痛批：「花蓮會這麼落魄，就是因為你們這些議員！」直指國民黨團護航縣府、硬要把「沒有重建經費」的總預算強行排案。張育萌透露，災民在二樓看見藍營議員睜眼說瞎話，在議場直接比出倒讚，氣氛相當火爆。

議會散場後，光復、鳳林共約500名鄉親開著怪手，把「佛祖街的土」載到花蓮縣府前抗議。許多災民拄著拐杖、甚至坐著輪椅到場，怒控「兩個月了，重建經費一毛都沒有」。然而，徐榛蔚縣長卻再度缺席，由副縣長顏新章代為接見，只回應「一切依法辦理」，讓鄉親聽得心寒。

張育萌問：「台灣哪一條法律禁止花蓮縣府編列重建預算？」他也質疑，災民大老遠從光復、鳳林到花蓮市陳情，縣長卻完全不見人影，「是還要大家一起協尋徐榛蔚嗎？」原來徐榛蔚跑到玉里高寮大橋工地參與「上樑祈福」。張育萌酸「你事前不知道災民要來？還是橋樑需要縣長親自開怪手才能接上？」再度引爆地方怒火。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

助理費案陳玉珍是煙霧彈？她揭：傅崐萁躲背後推動「只為救她」

花蓮縣府稱光復不用重建經費！她氣炸列時間軸：沒把災民放眼裡

花蓮縣議會要求重編預算！增光復鄉重建經費 縣府再嗆：於法無據