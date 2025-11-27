地方中心／趙永博 花蓮報導

立法院長韓國瑜週三針對「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」召開朝野協商，270億元預算一毛未刪，但特別條例還沒三讀，傅崐萁就馬上搶發新聞稿宣傳，汽車補助從5萬變50萬！民進黨議員胡仁順砲轟，這就是傅崐萁、徐榛蔚夫妻「大撒錢救民調」的手法，萬一沒有補助「怪中央就好」。

傅崐萁臉書貼出好消息，說自己爭取到更高的災區補助！車損的部分，汽車和大型重機，從補助5萬提高到50萬，機車從1萬提升到5萬。

災民汽車一台補助50萬？ 傅崐萁挨轟「大撒幣」救民調

花蓮災民：「我們報廢車已經先報廢了，如果他是從之前的，報廢紀錄去給錢，那我是沒意見，都是聽說來的嘛，這件事情也是聽說來的啊，他還沒有到實際執行階段。」

花蓮縣議員（民）胡仁順：「整筆預算也尚未在立法院三讀通過，現階段傅崐萁總召就如此誇大其詞，也造成我們地方上面非常多的，相關損毀車輛的這些車主，或者是已經報廢的車主這些擔憂。」

議員質疑傅崐萁和徐榛蔚，是因為救災不力，地方抱怨多，才趕快大撒幣挽救民心，萬一最後沒補助，再怪給中央。

花蓮縣府新聞科長李冠霆：「花蓮縣府也確實在很多場合，接收到民眾反應說，有關於災區補助金額不足的部分。」

花蓮縣議員（民）胡仁順：「各項表現真的是差強人意，這個民調也直直落，在這時候大撒幣的這種行為，我想就是在搶救他的民調。」

條例還沒三讀就搶著宣傳，傅崐萁慣用的大內宣手段，人民也看在眼裡

