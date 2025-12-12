災民赴花蓮政府抗議「沒編重建預算」...張育萌批「徐榛蔚又神隱」躲去玉里祈福！痛批：在光復災區見不到縣長、特地跑到花蓮市也找不到？

馬太鞍溪堰塞湖溢流災區光復鄉，目前仍在重建，但花蓮縣明年（2026）總預算卻未編重建經費，500位光復鄉災民昨（11日）赴花蓮縣政府及議會陳情。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，就在同一時間，花蓮縣長徐榛蔚又神隱躲去玉里祈福，只有副縣長顏新章出面，但面對災民血淚控訴，顏新章卻稱「一切依法辦理」。張育萌諷刺，「怎麼在光復災區見不到縣長，災民特地跑到花蓮市，也找不到縣長？」

張育萌昨日於臉書發文指出，災民用怪手載著「佛祖街的土」到花蓮市府抗議，「結果徐榛蔚又躲去玉里祈福」。張育萌提及，花蓮縣府10月中將明年度預算送到議會，總額高達 401 億元，「但整本預算書，完全沒寫馬太鞍溪洪災的重建經費」。

張育萌續指，10月22日花蓮縣議會好聲好氣，請縣府重編重建經費，再把預算再送進來，「結果，花蓮縣府直接擺爛，逃避民主監督，對議會要求已讀不回；10月30日，議會發函要求花蓮縣府補件，縣府當耳邊風」。

張育萌批評，這週一（12月8日），花蓮縣議會再次發函給花蓮縣府，縣府還是假裝沒聽到，「不補件就是不補件，你能拿我怎樣？」張育萌說，本月11日花蓮縣議長張峻直接在主席台上怒嗆，「花蓮今天會這麼落魄，就是因為你們這些議員，希望鄉親看在眼裡，我們國民黨就是因為這樣沉淪」。

張育萌續指，吳建志為首的國民黨團繼續護航縣府，硬要把「沒有編災區重建經費」的總預算案，用緊急動議排進大會，最後議會爆發衝突。他指出，最難過的是，「災區的鄉親其實都在二樓旁聽，看到國民黨議員睜眼說瞎話，還敢理直氣壯，在二樓直接比倒讚」。

「從議會離開後，光復和鳳林 500 位鄉親，開怪手載著佛祖街的土，到花蓮縣府抗議」，張育萌質疑，「徐榛蔚縣長，你有看到嗎？災民是撐著拐杖、坐輪椅來抗議」。張育萌說，在世紀洪災過後兩個月，花蓮縣府「災後復原與重建」預算「一毛都不編」。

張育萌批評，「今日，花蓮縣長徐榛蔚又失蹤，最後只有副縣長顏新章出面，面對災民血淚控訴，顏新章像是鐵了心，只回說『一切依法辦理』」。張育萌質問，「 請問徐榛蔚縣長，台灣哪條法禁止你編預算讓災民重建家園？」

張育萌說，災民不遠千里從光復和鳳林，到花蓮市表達心聲，「災後兩個月了，還要協尋花蓮縣長徐榛蔚嗎？怎麼在光復災區見不到縣長，災民特地跑到花蓮市，也找不到縣長？」

張育萌嘲諷，「徐榛蔚今天在哪？原來，她又跑去祈福了」。張育萌指出，這次是玉里高寮大橋工程，11日工程團隊上最後一支樑，徐榛蔚又要到現場擺拍，「請問徐榛蔚，媒體記者都知道，災民到花蓮市區陳情，你事前都不知道？還故意挑在今日跑到玉里，還是說，橋樑需要徐榛蔚本人開怪手才能接上？」

