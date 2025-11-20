災民辛苦！宜蘭淹水補助缺口多 黃琤婷促政府全面檢討

（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風重創宜蘭，造成住戶泡水、店家停擺，社區與公共設施毀損慘重，不少災民反映現行中央補助制度存在缺口，集合式住宅、泡水車及店家損失常未涵蓋，導致許多受災者「沒被看見」；宜蘭縣議員黃琤婷籲，中央應全面檢討補助範圍與認定方式，讓每位災民能獲得公平對待。

圖／宜蘭縣議員黃琤婷強調，「災民已經夠辛苦，制度不能再讓他們受第二次傷害」。（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

黃琤婷指出，集合式住宅住戶面臨電梯、機械室等公共設施毀損，維修費高昂卻無補助，民眾無奈感嘆「我們也是災民，為何住大樓就沒有？」此外，泡水車及店家損失亦不在補助範圍，交通工具影響家庭生計，店家裝潢與設備損失可能高達數十萬甚至上百萬，亟需政府提供支援或投保補助。

黃琤婷建議，中央應放寬淹水認定方式，不限照片證明，可採用鄰居水位、街廓或地方公所勘查紀錄等方式，並由地方政府主動勘查已清理的住宅，避免災民受二次傷害；強調，災害是整體區域受損，應採街廓或社區認定制度，確保災民權益不被忽略。

圖／宜蘭縣議員黃琤婷建議，中央應放寬淹水認定方式，不限照片證明，可採用鄰居水位、街廓或地方公所勘查紀錄等方式。（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

黃琤婷直言，有住戶反映家中剛好淹五十公分，僅洗衣機就損失兩萬元，「災民已經夠辛苦，制度不能再讓他們受第二次傷害」；呼籲地方與中央全面檢視補助制度，將集合式住宅公共設施、泡水車及店家損害納入補助，並重新檢討淹水認定標準，她將繼續在議會爭取，讓所有宜蘭人都能得到真正的幫助。

