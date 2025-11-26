災禍擋不住！命理師曝「凶星來襲」：進入清算期

國際天星風水命理專家邱彥龍發出警訊，小雪節氣過後不僅遭逢水星逆行，更有凶星羅喉、計都沖煞，運勢轉為衰運，甚至可能面臨生命危險。

邱彥龍表示，小雪期間這16天主要受3個天文星象影響。（示意圖／翻攝自pixabay）

邱彥龍表示，小雪後正式進入「冷風點火」真相信念的清算期。他也指出，小雪過後眾人的理想會被點燃，許多真相將被揭開，價值觀會重新排列，大環境的秩序即將重寫，整體趨向嚴肅、務實跟結果論。他認為，眾人內心卻非常渴望自由、想聽到真話、不想再忍耐、也不想被控制，因此大環境會分成兩派極端。

邱彥龍分析，一派是躺平族，什麼都不信，只想活在過去，另一群人則開始「講真話、拆假象」，不再配合演戲。他指出，小雪期間主要受3個天文星象影響，首先是11月9日至11月30日的水星逆行，水星逆行期間在事業上不要太快做決定，容易有變化，需要多次溝通才不會做了錯誤的判斷。

邱彥龍表示，11月22日至11月29日，火星刑凶星羅喉、計都，容易流於自我、衝動行事，影響生命或財富損失劇烈。他透露，11月27日至12月3日，天王星沖金星，家庭、情感價值觀會有波動，而財富、貨幣、股市、珠寶、工商業、地產也會有震盪，應謹慎行事。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

