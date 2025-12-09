災防科技中心獲頒114年國家永續發展獎 肯定深化氣候科研

國家科學及技術委員與國家災害防救科技中心攜手推動TCCIP計畫，以氣候科學為本，精進本土氣候變遷資料與知識服務，奠定國家調適循證治理基礎。 (左起：國家災害防救科技中心組長陳永明、國家災害防救科技中心主任陳宏宇、國科會自然處副處長陳小玲、國科會自然處副研究員湯宗達) (國科會提供)

鄭麗君副院長頒發國家永續獎，由陳宏宇主任代表受獎。肯定國科會長期推動氣候變遷調適科研工作，作為國家氣候治理之科研基礎。(國科會提供)

國科會所屬法人國家災害防救科技中心氣候變遷科研團隊，在國科會「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」（TCCIP）支持下，逐步建立全方位、跨領域的氣候變遷影響評估能量，為國家政策制定奠定具體而可靠的科學基礎，並積極推動氣候變遷知識普及，因此獲選為「114年國家永續發展獎」得主。

災防科技中心表示，氣候變遷科研團隊多年累積上億筆氣候推估與觀測資料，建置國家級氣候變遷服務平台，並已提供超過6,000件公私部門科學資料服務，平台瀏覽量突破千萬次，成為中央及地方政府在農業、水資源、公共衛生與基礎設施等領域進行風險評估時的重要科學依據。

此外，災防科技中心整合跨單位科研能量，彙整最新科學成果，協助國科會與環境部出版《國家氣候變遷科學報告2024》，為國家推動調適政策提供重要參考。團隊並整合多元科學圖表，陸續出版氣候變遷圖集、22縣市氣候概述與氣候分析報告等資料，作為政策、教育及產業應用的專業基礎。透過展覽、數位互動媒材、繪本及社群媒體等方式推動氣候知識普及，使科學更貼近民眾生活，帶動不同族群共同參與氣候議題討論。

面對愈趨嚴峻的氣候挑戰，災防科技中心將持續深化氣候資料整合能力，協助國科會推動調適科研生態圈建構，以科學為基礎強化國家氣候政策的循證治理，支持臺灣邁向更具韌性與永續的未來。