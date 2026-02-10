災難來臨也不慌！南投打造基層快速應變與救護指揮新實力

【記者 謝雅情／南投 報導】為提升基層社區的災難應變與醫療指揮能力，衛生局近日辦理「災難醫療救護隊（DMAT）教育訓練」課程，透過系統化課程規劃與桌上模擬演練，強化基層醫療人員於地震、颱風或其他大型災害時之即時應變與指揮能力，確保能迅速啟動救護體系，提升整體災難醫療處置效能，守護民眾生命安全。

本次訓練邀請衛生福利部醫事司簡任技正卓琍萍、臺中榮民總醫院暨中區EMOC副執行長紀煥庭、副執行長廖尉凱及奇美醫療財團法人佳里奇美醫院督導林俊璋等講師，在災難醫療與緊急應變領域深具份量的專家蒞臨授課。卓簡技表示，為因應災難發生，提升醫療人員韌性，規劃訓練內容涵蓋災害醫療體系運作、事件指揮系統（Incident Command System, ICS）、大量傷病患檢傷分類原則、醫療後送及現場應變處置等，讓衛生所主管能在災難現場有效指揮，與DMAT緊密合作，迅速且有效地分配醫療資源。

衛生局長陳南松表示將衛生所主管納入DMAT核心訓練是一項創新突破，可強化社區韌性與即時應變能力，使災難發生時能在第一時間啟動救護體系。未來將持續推動相關訓練，建立快速反應、有效救護與持續復原的長效機制，實現「災難來臨也不慌」的目標，並攜手衛生所共同打造安全、韌性的家園。此舉不僅提升DMAT專業能量，也厚實基層社區的民防醫療韌性，打造堅韌守護力量，讓社區面對災難時更從容不迫。（照片記者謝雅情翻攝）