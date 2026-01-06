災難片新高度！ 「天劫倒數」美國搶先試映 觀眾看到哭

民視新聞／綜合報導

西門町滿滿人潮，許多人下班後的休閒活動就是來看電影，而即將上映的天劫倒數2：大遷徙，近日在美國搶先試映，大獲好評，甚至有觀眾在試映會現場哭出來。

新釋出的生存預告片中，避難所遭到強烈地震，迫使傑瑞巴特勒帶著妻兒逃難，尋找新的桃花源，途中還經過末日倖存者的聚落，還得跨過由簡陋繩橋聯繫的裂谷，蓋瑞提一家憑著勇氣和意志找出一線生機，而導演雷克羅曼沃也在訪談中感性說，這類型電影正在逐漸消失，需要人們真正走進戲院體驗。

