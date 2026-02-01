災難級大雪！時隔40年積雪逾1.8公尺 日本青森農民慘遭活埋

2026年2月1日，日本青森縣降下破紀錄大雪，青森市的積雪深度更是一度高達1.83公尺。翻攝NHK



日本青森縣降下破紀錄大雪，青森市昨日（2/1）積雪深度更一度高達1.83公尺，創下觀測史上第四高紀錄，更有民眾在屋頂除雪時慘遭活埋的悲劇發生。青森縣政府緊急向陸上自衛隊尋求協助，希望能幫助獨居長者等進行屋頂除雪工作。

綜合日本媒體報導，受寒流南下影響，日本沿日本海地區從1月下旬起持續降下大雪，各地降雪量均高於往年平均值。鄰近北海道的青森縣亦經歷災難級暴雪，青森市1日更測得積雪達1.83公尺，而這是40年來積雪首度突破180公分，創下觀測史上第四高紀錄。

當地警方表示，上月31日發現一名54歲農民鹿內亨被埋在屋簷下的積雪中，當場確認死亡。經研判，鹿內從當天下午就在自家進行屋頂除雪作業，極有可能是被屋頂坍塌的積雪所活埋。

青森縣上月已針對縣內15個市町村適用《災害救助法》，決定為難以自行除雪者等群體負擔部分除雪費用。青森市政府設置專門窗口，在服務啟用後短短2.5小時內，詢問量就已經逼近百件。所有公立中小學亦因大雪宣布臨時停課，對生活的影響範圍持續擴大。

而在接獲青森市請求後，青森縣政府判斷，需要採取更緊急的應對措施，因此在1日晚間向陸上自衛隊提出災害派遣申請，希望以青森市為對象，協助獨居長者等難以自行作業的家庭進行屋頂除雪等工作。

