災難！基隆又發現新污染物 3天後暖暖、仁愛區恐停水

【陳靜文／綜合報導】基隆、汐止水污染問題一波未平，一波又起！基隆市源遠路溝渠昨(2日)又發現新污染物，疑似為油品，基隆市政府表示，先前未受油污染的暖暖區，因西勢水庫僅剩約3天供水量，暖暖區、仁愛區高地區域約3萬5000戶3天後將預防性停水，市府今(3日)成立前進指揮所追查污染源。國民黨立法委員林沛祥表示，這次水污染未如預期改善，嚴格來說是一場災難，將建請中央與地方合力度過此次難關。

對於新一波的水污染，台灣自來水公司第一區管理處長張子中2日晚間表示，與基隆市府人員一同至基隆市暖暖區源遠路102巷溝渠會勘污染物，基隆市環保局已採樣，台水公司將請主管機關同意台水代為清理污染。新山給水廠廠長李政達指出，會勘結果污染物疑為油品，呈現乳化狀態，整條溝渠幾乎都遍布污染物。

張子中說，基隆市暖暖區及仁愛區高地區域由西勢水庫供水，前一波水污染並未受到影響，由於西勢水庫目前僅剩3天水量可供民生用水，雖透過新山水庫調度水源，但是受限於設備僅能支援供水，台水公司會盡最大努力調度水源。

基隆市長謝國樑表示，台水公司觀察基隆河水質持續遭受污染，27日至今污染源仍未消散，還無法查出污染來源，台水公司27日起已停止從基隆河取水，西勢水庫一旦無水可用，影響範圍將包含整個暖暖區、仁愛區部分高地供水，總計約3萬5000戶。假如無法在3天內解決問題，暖暖區及仁愛區高地區域，將預防性停水。

謝國樑表示，市府今天上午10時將在碇內福安宮外成立前進指揮所，與新北市政府持續追查污染源，市府已視同重大災情處理，啟動五項應變：

一、成立「前進指揮所」

明（12/03）上午 10 點於碇內福安宮前設置，我也將親自前往，追蹤污染清除與水情調度之掌握。

二、中央、新北市共同支援

已向中央請求協助，新北市政府亦派兩位局長加入上游污染追查。

三、專家投入現場

傍晚，我也與彭啟明部長通上電話，感謝環境部將派遣專家支援檢測與清理，並建請水利署加入處理。

四、啟動污染清除

台水委託專業廠商處理溝渠污染物，力求一天半內完成並檢測；若合格即恢復取水。

五、司法調查啟動

已請政風處向地檢署告發，目前由檢方指揮偵辦，警察局全力追查污染來源。

若污染短期內無法改善，請受影響居民提前準備儲水。市府與台水也會全力調度，盡可能爭取供水時間。

基隆市源遠路溝渠昨2日發現新污染物。基隆市府提供

基隆市源遠路溝渠2日又發現新污染物，基隆市長謝國樑啟動五項應變。基隆市政府提供

