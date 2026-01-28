炎上商法燒不怕 席德妮史威尼賣完牛仔褲再賣內衣

去年席德妮史威尼的牛仔褲廣告，罵的越多賣的越好，炎上商法大獲成功，今年則改推出自有品牌的內衣。（American Eagle提供）

享有「美乳女神」封號的席德妮史威尼（Sydney Sweeney），繼去年牛仔褲廣告「雙關語」引發炫然大波後，再次使出炎上商法，自己揭露三更半夜跑去知名的好萊塢地標掛凶兆，因為她打算推出自有品牌的內衣。但兩次炎上手法操作都換來不同的代價，上次讓她痛失入圍獎項的機會，這次有可能會吃上官司。

去年暑假，席德妮史威尼替American Eagle代言牛仔褲，在廣告中說著「我的牛仔褲比較優秀」，但是她刻意讓「牛仔褲」（Jean）的發音，聽起來像是「基因」（Gene），整台詞變成「我的基因比較優秀」，這等於變相的種族歧視。因此廣告推出後，引發各種討發聲浪；而川普總統也不意外地站在她這邊，覺得她沒有錯，此舉引發更多的反彈，以及有色人種怒火。儘管罵歸罵，最後銷售數字統整，短短幾週內光是牛仔褲銷量就激增兩位數；至於有掛著她名字的特選款，賣出的數字更是其他女裝的4倍之多，可以說爭議越大、賣得越好。

在全美一片炎上的聲浪中，席德妮史威尼始終保持沉默，不願意解釋到底廣告片那句台詞是「我的牛仔褲比較優秀」，還是「我的基因比較優秀」；這個點子是她想的，還是廣告公司、品牌主想的？或者，她的牛仔褲發音真的很爛，爛到跟基因很接近？

牛仔褲賣得嚇嚇叫，但是席德妮史威尼本人的公關危機卻停不下來。當她為了演出電影《絕地反擊》（Christy）增重13公斤，出席多倫多影展的時候，沒有人在乎她的敬業犧牲，全部的媒體都繼續追著牛仔褲的發音窮追猛打，逼得她不得不說明她是來參加影展，不是來說明廣告。這也導致了《絕地反擊》的聲浪，完全被她的廣告代言所蓋過去。很多人甚至替這部片取材的真實主人翁克莉絲蒂馬丁（Christy Martin）打抱不平，認為她傳奇的一生，就給一個愛炒作的女明星毀了，讓克莉絲蒂不得不出面反駁。

席德妮史威尼週一才又在個人社群發文，她趁著半夜爬上知名的好萊塢地標，然後把一堆胸罩串在一起、綁在上頭，看起來儼然是一場惡作劇，果然又鬧出新聞。隔天揭曉，這是替她個人新成立的內衣品牌打廣告。管理好萊塢地標的的好萊塢商會指出，他們沒有得到拍攝許可。而席德妮的團隊表示，他們已經跟FilmLA辦公室申請到拍攝許可，很快就遭到好萊塢商會的反駁，表示如果拍攝內容包括碰觸、攀爬好萊塢地標，都需要他們的同意，但是商會這邊一直沒收到，因此要對這次的拍攝進行調查，以便決定是否報警、進行法律程序。

