炎上娛樂圈？鄭伊健取消12/5東京演唱會 稱「不可抗力因素」

香港藝人鄭伊健原訂下個月初在東京舉辦《EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025》演唱會，主辦單位昨日無預警以「不可抗力因素」為由，宣佈取消，讓不少粉絲十分錯愕。

港星鄭伊健宣布取消12/5東京演唱會。（圖／翻攝大麥網）

據《紅星新聞》、《鳳凰網》等陸媒報導，鄭伊健原定在12月5日晚上7時，在日本東京舉行演唱會，經紀公司25日在社交平台發布取消通知，稱「感謝各位一直以來對Ekin Cheng的支持與應援。對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持」。目前正在調整退款方式與受理期間，一旦細節確定，將於官方網站及各售票頁面公告。

另香港《星島網》報導，由於該場演出因是鄭伊健久違在日本開唱，許多粉絲早在消息公布後便早早搶票，不少人更提前安排好機票、住宿準備赴日支持偶像，怎料演唱會突然喊卡，紛紛在網路留言表示失望，抱怨行程受影響且得再花心力處理演唱會票券、機票與住宿等退費事宜。

主辦單位以「不可抗力因素」為由取消活動。（圖／翻攝大麥網）

公開資料顯示，鄭伊健1967年10月4日出生於香港，因飾演《古惑仔》中的「陳浩南」一角而走紅，之後《風雲之雄霸天下》、《中華英雄》、《東京攻略》等多部影視作品，奠定香港一線小生地位。除了是演員以外，鄭伊健還是一名歌手，曾發行《友情歲月》、《蟲兒飛》、《心照》等多首經典歌曲。

據悉，日相高市早苗「台灣有事」說，引發中日關係緊張，兩國文化娛樂交流中斷，不只藝人赴日活動告吹，日本多部即將上映電影也從大陸撤檔，包括《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者們》、《初吻》、《昨日青春》、《8號出口》等。有知情人士透露，目前日本片在大陸的送審流程已全面暫停，部分已過審的作品也被要求暫緩排期。

