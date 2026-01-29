即時中心／林耿郁報導

台灣老字號品牌「嘉南羊乳」陷入公關危機。昨（29）天有行銷公司自稱「代操Threads」引發網友「受騙」的感覺。對此嘉南羊乳緊急回應，社群真的是一個真人在操作與回應，絕對沒有任何外包與代筆存在。

老店新招？在台灣有悠久歷史的嘉南羊乳，因在Threads上靈活的操作，收穫不少粉絲好評；沒想到昨天竟有行銷公司發文，宣稱協助嘉南羊乳操作Threads，並將相關成果作為成功案例對外宣傳，更形容羊乳與行銷公司，是老品牌轉型的「雙向奔赴」；消息曝光後，不少網友直呼受騙，質疑自己互動的根本不是真人。

對此，嘉南羊乳官方小編「羊編」於 Threads 發表長文回應並致歉，強調公司確實與行銷公司有合作關係，但合作內容僅限於LOGO、圖像與社群視覺風格建議，並不包含社群帳號操作。

羊編表示，Threads上的每一篇發文、每一次留言與互動，皆由本人親自執行，並非代操或委外操作；外界看到帳號於深夜或清晨互動，亦非排程或團隊輪班，而是個人的「即時回應」。

羊編坦言，理解部分粉絲在得知品牌曾與行銷公司合作後產生失落感，並表示品牌未來在合作與溝通上會更加謹慎。該篇說明貼文發布後，短時間內獲得大量按讚與留言支持，事件輿論也逐漸轉趨緩和。

嘉南羊乳強調，將持續以真誠態度經營社群，並檢討此次事件中引發誤解的環節，避免類似情況再次發生。





原文出處：快新聞／炎上！公關公司爆「代操」爭議 嘉南羊乳小編急出面滅火

