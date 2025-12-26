炎亞綸「豪發200萬台幣年終獎金」 身兼多重身分：有時真的想逃！

2025年炎亞綸從音樂、影視創業與個人品牌全面開花。他先是在生日會當天，端出歷時三年打造的專輯《Ikigai》，接著也啟動YouTuber身份，用頻道《我偷偷升級》讓觀眾一窺他的 CEO 日常。他還跨足影視界創立「大浪娛樂」，加上開設的經紀公司「晴空鳥」，還有火火選物跟轉子資本等公司，多角化經營自己的演藝之路。

目前他旗下員工數40人，預計發出200萬台幣的年終獎金，員工旅遊目前選定普吉島或薄荷島。對於把自己的時間塞滿，一口氣經營這麼多事業，他說「有時真的想逃，但我比較會先消失一下，回到生活後再看事情，很多難題就沒那麼可怕了。」

而炎亞綸原訂要在12月20日在泰國舉辦專輯《Ikigai》巡演，後來因為泰國南部發生嚴重洪災，主辦單位在12月初宣布取消，他透露目前預計在2026年4月或5月回到曼谷舉辦。至於台灣歌迷敲碗的實體專輯與見面會，他坦言：「不是不做，只是希望它有紀念價值，也只希望在對的時機。」

展望 2026 年，他表示：「這一年對我來說，是把基本功再做好，把每件事完成，也修正做得不夠好的地方。」對於粉絲最關注的演唱會，他也正面回應：「我不急著訂時間表，每次站上台都希望是在準備好、狀態對的時候，但我當然也很期待，有機會能在台灣演唱會上和大家見面！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導