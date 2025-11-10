炎亞綸上節目紅了眼眶 認與20年好友鬼鬼斷聯

炎亞綸鬆口認了與鬼鬼友誼變淡。（翻攝自炎亞綸臉書）

炎亞綸在YouTube開頻道《我偷偷升級》，與唐綺陽對談時紅了眼眶提及，「一位認識20年的好友突然斷聯」，近日他接受媒體訪問默認了該位好友正是鬼鬼（吳映潔）。

炎亞綸因退追圈內頭號好友鬼鬼的IG，傳出兩人友誼生變，對此他受訪時表示，「朋友相處多事分享煩惱，真實累積比較重要」認為退追社群不是太重要的事。

他坦言自己不太懂的如何表達，8月鬼鬼生日時原本有約吃飯，加上自己多了CEO身份，雙方因時間沒約成而作罷。他認為自己的新身份，加上鬼鬼當媽後也忙，兩人在各自領域成長，對於友誼不一定要透過社群來證明，更強調「我心裡的感情對於很多人都很重，但很多人無法立即理解」。

更多鏡週刊報導

網友瘋猜神祕男星身分！Andy爆「家寧公關危機群組」 網挖4跡象矛頭轉向炎亞綸

閨密情鬧翻／獨家！慶生未獲邀請 炎亞綸二度取消關注鬼鬼

炎P再開嗆／獨家！炎亞綸嗆網友「法盲、北七」 不認偷拍：就沒這回事