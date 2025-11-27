炎亞綸主動認錯！ 唐綺陽輕鬆看待：把臉顧好就好

唐綺陽上炎亞綸的YT頻道錄影。（大浪娛樂提供）

炎亞綸在YT開頻道《我偷偷升級》，近日邀請好友唐綺陽上節目，2人難得敞開心，把多年情誼、彼此在人生低潮時的互相陪伴，都放進鏡頭裡。唐綺陽回憶起錄製《36題愛上你》時，正是她親自向製作單位推薦炎亞綸加入主持群，當時團隊一度擔心炎亞綸有「偶像包袱」，但在她力挺之下順利成行。

唐綺陽與炎亞綸於公於私都有不錯交情，炎亞綸也分享，自己人生低谷時曾收到唐綺陽最直接、最不保留的支持，有次正處於低潮時期，唐綺陽立刻衝到他家，只為陪他度過那一段難熬。這份記在心裡很久的溫暖，讓炎亞綸忍不住在鏡頭前坦白：「不管怎樣，我都會一直把你當成很好的朋友。」

節目中談到「對彼此做過最後悔的事情」時，唐綺陽沉思許久後坦言，自己沒有特別放在心上的遺憾；炎亞綸倒是主動認錯，笑說當年錄《36題愛上你》時，總是愛拿唐綺陽的體重開玩笑，回想起來覺得真的有些過意不去。唐綺陽則一派輕鬆地回應：「那時我只覺得，把臉顧好就好，漂亮最重要！」多年好友之間的坦白與互虧，讓現場氣氛既溫暖又充滿笑聲。

