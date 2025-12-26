炎亞綸交往6年認了想婚！ 甜讚對方這優點很棒

炎亞綸26日帶著新專輯《Ikigai》舉辦媒體見面會，對於媒體的提問都大方回應，聊起跟男友的狀況，他透露兩人交往6年，男友現在是他的執行經紀，一路以來陪伴他經歷不少事情，這兩年讓他冒出想結婚的念頭。

炎亞綸稱讚男友的情緒穩定，兩人很少吵架，更讓他一改生氣會摔東西的壞習慣，直讚男友「有點像是棉花，不太有反彈的情緒，反而會幫我消磨掉」。

聊起對男友做過最浪漫的事，炎亞綸表示曾送過男友8萬、900發的電音波，兩人明年1月要去日本渡假。炎亞綸透露父母知道男友的存在，他曾提過想要結婚，但男友卻對這件事沒什麼特別感覺，目前以尊重對方的想法為主。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導