炎亞綸個人專輯巡演啟動 12月曼谷開唱票價3200泰銖起跳

炎亞綸12月20日將於曼谷巡演開唱。（晴空鳥提供）

炎亞綸以全新Youtube頻道 「我偷偷升級」回歸後，今（30）日正式宣布展開「Ikigai」全新巡迴演唱會。睽違3年，他將專輯十首新歌在巡演首站泰國曼谷完整呈現，演唱會將於12月20日舉辦，今（30日）晚間正式開賣。

炎亞綸表示，曼谷是他沉澱重整後，心中自然浮現的「新旅程起點」。他說，泰國是一個會讓人自然放下心的地方，街邊小吃的真誠、河畔晚風的安定感，都像音樂裡最不需刻意裝飾卻最能打動人的部分；城市節奏溫柔、不急不躁，讓情緒可以慢慢流動。炎亞綸認為，一座城市若具備願意理解你、願意靜下來聽你說話的氣質，那會是他特別想在那裡唱歌的理由，而曼谷正好擁有這樣的溫度，因此成為開啟巡演最剛好的地方。

炎亞綸坦言，剛出道時從未想過自己會在泰國開個人演唱會，「那時候只覺得能站在台上唱歌，就是一件很幸運的事。」他也笑說自己會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待，他表示，這場演唱會對他而言，是一句溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」

他透露，這次的巡迴將加入更多肢體語彙，讓身體跟著音樂一起說話，而不是單純炫技。也提及，每一場演唱會都會依照當地的城市性格重新調整內容，曼谷率先呈現「Ikigai」全貌，之後的每一站都會長出獨特的樣貌。開唱票價由3,200泰銖至8,600泰銖（約新台幣3,135至8,426元）。

泰國TTM：11/30 19：00（曼谷時間）

https://www.thaiticketmajor.com/index.html

Trip.com ：11/30 20：00（台北時間）

中文：https://hk.trip.com/t/aaronyantc

英文：https://th.trip.com/t/aaronyanen

KKTIX ：12/02 15:00（台北時間）

https://fourfoldfirelightyear.kktix.cc/events/ofebh

