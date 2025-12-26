炎亞綸公司年終獎金出爐！40人發破2百萬 砸重金帶員工旅遊飛海島度假

記者鄭尹翔／台北報導

炎亞綸 2025 年事業全面開花，橫跨音樂、影視創業與個人品牌經營。他在生日當天無預警推出歷時三年打造的專輯《Ikigai》，同步公布海外巡演計畫，並透過 YouTube 節目《我偷偷升級》分享 CEO 日常，展現斜槓藝人的多重身分。

炎亞綸推出新專輯。（圖／晴空鳥 提供）

炎亞綸推出新專輯。（圖／晴空鳥 提供）

原定於 12 月 20 日在泰國曼谷舉辦的首場《Ikigai》巡迴演唱會，因泰國南部發生嚴重洪災，影響交通與公共安全，主辦單位於 12 月初以「不可抗力」因素宣布延期。炎亞綸近日受訪時也親自說明，強調演唱會並非取消，而是確定將於 2026 年 4 至 5 月重新舉行，期待在更安全、完善的狀態下與海外歌迷見面。

廣告 廣告

除了演唱會進度備受關注，炎亞綸也透露自己目前經營兩間公司，旗下員工人數約 40 人，預計明年將發出超過 200 萬元的年終獎金，並計畫帶員工一同出國旅遊，地點考慮普吉島或薄荷島，展現老闆大方又重視團隊的另一面。

近年積極轉型幕後的炎亞綸，創立影視公司「大浪娛樂」，一次公布四大內容計畫，正式進軍影視製作。他坦言面對多重角色壓力不小，但也學會調整步調，「有時真的想逃，但我會先回到生活，再回頭看事情，很多難題就沒那麼可怕了。」

對於粉絲關心的實體專輯、見面會與台灣演唱會，他表示並非不做，而是希望每一次推出都具有紀念意義，也不急著訂下時間表，「每次站上舞台，都希望是在準備好、狀態對的時候。」展望 2026 年，炎亞綸也期許自己把基本功再做好，完成每一件事，同時修正不足之處。隨著《Ikigai》專輯正式問世、泰國演唱會確定重啟，加上企業經營逐漸步上軌道，炎亞綸無論在舞台上或幕後，都持續展現穩定向前的能量。

更多三立新聞網報導

林光寧病逝最後身影曝光！蕭敬騰愛妻流淚回憶 第一個沒爸爸的聖誕節

Ozone宣布全面休團！明年一月起暫時告別舞台 官方公佈原因

炎亞綸認了被鬼鬼排擠！不回訊息怕受傷害 友情生變冷靜期長達一年

炎亞綸回應幫家寧抹黑Andy事件！抖出是他介紹的 加入群組2分鐘急退出

