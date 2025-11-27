炎亞綸哭認「關係突然消失」 唐綺陽勸學會放手

炎亞綸（左）與唐綺陽一來一往的鬥嘴，展現多年好友的自然默契。大浪娛樂提供



炎亞綸YouTube 頻道《我偷偷升級》邀好友唐綺陽上節目，她提到今年是「變化巨大的1年」，也是人際關係容易出現斷裂與調整的時刻，他一聽忍不住泛淚，坦言也遇到一些關係「突然消失」，讓他一度想不透，她直言：「你可能會遺憾，也會在等是否還有機會，但我可以告訴你——沒有。」

唐綺陽希望炎亞綸學會放手，他也反思也許在關係裡有些地方沒有被理解，也曾疏忽過對朋友的關心，甚至試著透過第三者聯絡，卻只收到「不知道該怎麼回應」的回覆，語帶遺憾卻也顯得坦然。

談到「對彼此做過最後悔的事情」，唐綺陽沉思許久後坦言沒特別放在心上的遺憾；炎亞綸倒是主動認錯，笑說當年錄《36題愛上你》時總是愛拿她的體重開玩笑，想想真的有些過意不去，她一派輕鬆地回：「那時我只覺得，把臉顧好就好，漂亮最重要。」

而唐綺陽也透露，《36題愛上你》是她向製作單位推薦炎亞綸，當時團隊還一度擔心他是否有「偶像包袱」，「果然一來，我們的節目就變得很好、效果也非常好」。他也吐露人生低谷時曾收到唐綺陽最直接、最不保留的支持，有次她還立刻衝到他家陪他，讓他忍不住在鏡頭前坦白：「不管怎樣，我都會一直把妳當成很好的朋友。」

當被問到「對方做什麼會讓你招架不住」時，炎亞綸回：「唐老師會叫我閉嘴。」語氣無奈又好笑；而唐綺陽則毫不遲疑反擊：「炎亞綸在群組大驚小怪！」她透露只要一有新聞或突發事件，他就會瘋狂刷訊息：「怎麼辦？台灣會不會完蛋？事情是不是很糟？」讓她哭笑不得：「他根本是在刷屏！」

