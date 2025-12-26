炎亞綸回應幫家寧抹黑Andy事件！抖出是他介紹的 加入群組2分鐘急退出

記者鄭尹翔／台北報導

網紅 Andy 近日拍片爆料，指在家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包含張家姊妹、公關公司、網軍團隊，甚至還有一名「非常有名、副業很多」的男藝人，相關線索曝光後，引發網友熱烈討論，更一度將矛頭指向炎亞綸。

炎亞綸同框家寧畫面被挖出。（圖／翻攝自Dcard）

對此，炎亞綸今（26日）受訪，首度完整還原事件經過，正面回應外界影射。他坦言，自己其實和 Andy、家寧都不熟，彼此也完全沒有私交，甚至連聯絡方式都沒有交換。之所以會出現合照，是因為曾到展榮、展瑞家中聚會，才意外同框拍照。

炎亞綸進一步說明，後來曾有朋友詢問他是否有合作窗口可介紹，因此才被短暫拉進一個群組，但加入僅短短約兩分鐘就被移出，「我也不知道那是什麼狀況」。未料後續卻衍生出各種揣測與傳聞，讓他感到相當無奈。

針對外界質疑，炎亞綸直言，自己之所以一開始沒有立刻跳出來澄清，是因為整個過程實在太難解釋清楚，「我才在群組裡面2分鐘，其實我滿不開心的。」他也再次強調，和家寧、Andy完全沒有任何私下往來，對於被捲入風波感到莫名其妙。

日前他在錄製 Podcast 節目《激罵揪某聊》時，也曾對此事語帶不滿地表示：「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」展現對流言的不以為意。

談及近況，炎亞綸苦笑表示，今年可說是「很好玩的一年」，但明年卻逢「害太歲」，擔心再度犯小人、被抹黑，近期已特地去點光明燈、安太歲，替自己求個心安，也希望外界能還原事實真相。

