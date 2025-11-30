炎亞綸回歸初心 「宣布離開台灣」：願意聽我說話的城市

炎亞綸宣布回歸歌手身分。（圖／晴空鳥提供）





炎亞綸近來跨界全新身份YTR，今（30日）在宣布回歸歌手，將舉辦《Ikigai》全新巡迴演唱會，首站泰國曼谷正式開賣，這不僅是他生涯首次在泰國開唱，也是暌違三年全新專輯《Ikigai》推出後的首場演唱會，會在曼谷完整呈現。

過去這幾年炎亞綸花了大量時間沉澱與重整，當他意識到自己準備好再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷，泰國觀眾多年來給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴。

炎亞綸親選曼谷揭開《Ikigai》巡演首部曲：演唱會是相遇！我想在願意聽你說話的城市唱歌。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸說泰國是一個會讓人自然放下心的地方，街邊小吃的真誠、河岸夜風的安定感，都像音樂裡最不需刻意裝飾卻最能打動人的部分；城市節奏溫柔、不急不躁，讓情緒可以慢慢流動。炎亞綸認為，一座城市若具備願意理解你、願意靜下來聽你說話的氣質，那會是他特別想在那裡唱歌的理由，而曼谷正好擁有這樣的溫度，因此成為開啟巡演最剛好的地方。

炎亞綸坦言，剛出道時從未想過自己會在泰國開個人演唱會，「那時候只覺得能站在台上唱歌，就是一件很幸運的事。」多年後，當這件事真正發生，他感受到的不是夢幻，而是一種踏實，像走過一些路、經歷一些事之後，抵達了一個意料之外卻很適合自己的地方。

雖然現在擁有 CEO、創作者等多重身分，但他說，只要站上舞台，心里最先回到的永遠是歌手的初心，不是展示，而是與觀眾共享同一個呼吸的瞬間。他也笑說自己會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待，希望用最真誠的方式向第一次見面的觀眾打招呼。「我真的很珍惜這一刻。」他表示，這場演唱會對他而言，是一句溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」



