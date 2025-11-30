炎亞綸回歸歌手身份！演唱會首站於曼谷開唱 感性告白粉絲：謝謝沒有離開的你們

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

炎亞綸今（30）日帶來好消息，正式宣布《Ikigai》全新巡迴演唱會，首站泰國曼谷正式開賣。這不僅是他生涯首次在泰國開唱，也是暌違3年全新專輯《Ikigai》推出後的首場演唱會，會在曼谷完整呈現。

炎亞綸《Ikigai》 巡迴演唱會首站曼谷開賣，10首新歌唱好唱滿 。(圖／晴空鳥提供）

炎亞綸表示，過去這幾年他花了大量時間沉澱與重整，當他意識到自己準備好再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷。泰國觀眾多年來給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴，讓他覺得這樣的能量非常適合作為新旅程的起點。這次首站也會加入更多舞台肢體與全新的情緒表達，他笑著補充：「加入舞蹈不是為了炫技，而是讓身體可以跟著音樂一起說話。」

廣告 廣告

炎亞綸宣布《Ikigai》全新巡迴演唱會，首站泰國曼谷正式開賣。(圖／晴空鳥提供）

炎亞綸認為，一座城市若具備願意理解你、願意靜下來聽你說話的氣質，那會是他特別想在那裡唱歌的理由，而曼谷正好擁有這樣的溫度，因此成為開啟巡演最剛好的地方。 他坦言，剛出道時從未想過自己會在泰國開個人演唱會，「那時候只覺得能站在台上唱歌，就是一件很幸運的事。」

多年後，當這件事真正發生，炎亞綸感受到的不是夢幻，而是一種踏實。雖然現在擁有 CEO、創作者等多重身分，但他認為，只要站上舞台，心里最先回到的永遠是歌手的初心，不是展示，而是與觀眾共享同一個呼吸的瞬間。他也笑說自己會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待，希望用最真誠的方式向第一次見面的觀眾打招呼。





更多FTNN新聞網報導

BLACKPINK曼谷演唱會「如期舉行」！ 主辦：請粉絲穿黑衣以示尊重

Out of Your Area？泰王太后駕崩「恐禁娛30天」 BLACKPINK曼谷開唱或受影響

HUSH泰國獻第一次！認了「身經百戰」還是怕

