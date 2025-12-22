炎亞綸墊高山根認容貌焦慮 驚被警告恐成納美人

炎亞綸承認過往因為容貌焦慮做出錯誤決定。POP Radio提供



炎亞綸帶著歷時3年推出的第7張專輯《Ikigai》上POP Radio《Fun Music》與主持人Emily暢談心底話，曾墊高山根的他坦承是因容貌焦慮而做出錯誤決定，之後又再消除，直到醫師提醒：「再過度就會變成『納美人』。」他才驚醒，笑說有時粉絲合照時開了濾鏡，他看到自己，也會被嚇一跳；他也以自身經驗勸導對幕前工作有憧憬的年輕人「保留自己的一點點缺陷」，反而會更有記憶點。

過往活躍於網路社群平台的炎亞綸近期趨於低調，對照以往有話直說，他發現真正有能力、真正在落實想法的人很少大放厥詞表態自已的理想或想法，他發現這些人反將對社會的不滿化做動能與行動力，當順著某些人的意思說話時，也會引起另一方更多的偏見，直言：「現在不想要這樣。」

聊起新歌〈瑕疵品〉，炎亞綸表示：「過往發生的一切事情如同刺青在我身上，像是疤痕或結締組織。」每次觸摸到就會湧現記憶，他認為每個人都有自己生長環境，有缺憾或令人稱羨的地方，即便過於幸福而長成如同溫室花朵或象牙塔上的珍珠，也都可能成為別人眼中的瑕疵。

炎亞綸有感而發表示，網路環境促長「每個人要求要像和闐玉（完美無瑕）」，當科技越來越進步，卻使無法容錯的價值觀變本加厲，感嘆一系列「零負評」標籤加在藝人身上，「怎麼可能？一定有失蹄的時候」。

