炎亞綸官宣了！「修整3年」傳喜訊 時間點落在農曆年後

炎亞綸日前出席一日店長活動。晴空鳥提供

炎亞綸今（20日）宣布喜訊！他耗時3年完成全新專輯《Ikigai》，將推出同名巡迴演唱會，首站確定於3月28日登上高雄流行音樂中心海音館。這也是他新專輯發行後的首場大型公開演出，炎亞綸形容，能將這場重要演出獻給高雄，讓他感到格外開心，也充滿期待。

預告演唱會藏彩蛋

「Ikigai」巡演對炎亞綸而言，不僅是音樂作品的延伸，更象徵他在修整三年後，重新回到舞台、與觀眾對話的重要起點。他分享，過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能站上高流舞台意義非凡。

廣告 廣告

歌單方面，他透露將精心挑選曲目，並為高雄場準備專屬內容，讓現場觀眾能率先聽到新歌；舞台設計則以「過去與現在的連結」為概念，藏有只屬於現場的巧思與彩蛋，是否有合作或驚喜來賓，他笑說一切留待當天揭曉。

炎亞綸日前出席一日店長活動。晴空鳥提供

現身活動吸引爆滿人潮

談及專輯發行後的心境，炎亞綸坦言，最觸動他的不是成績，而是歌迷的回饋，讓他真切感受到「仍然有人在等待他的音樂」。他直言，在現今快速更迭的產業節奏下，完成一張完整專輯本身就是一場掙扎，但也正因如此，他更確定現在站上舞台是一個剛剛好的時機，不再急於證明什麼，而是更清楚自己想說、想唱的是什麼。

此外，炎亞綸日前於週末現身台北東區百貨商場，擔任自有品牌火火選物一日店長，現場湧入大量粉絲排隊，號碼牌迅速發完，近距離互動寵粉；同時，炎亞綸的品牌也傳來好消息，人氣商品「HOHOS梨花酥」於2026年國際風味評鑑獲得一顆星肯定，為他近期事業成績再添亮點。炎亞綸高流演唱會門票將於1月24日於全台7-11 ibon機台及ibon網站開賣。

炎亞綸日前出席一日店長活動。晴空鳥提供



回到原文

更多鏡報報導

去年才抽脂！41歲五寶媽再做「芭比腰手術」秀27吋纖腰

母女10多年未見！張鈺凰分手蘇見信藏遺憾 感嘆「像孩子的阿姨」

人紅是非多！李多慧大銀幕處女作將上映 遭爆「雙面人」嚇跑業者

中天主播爆收中資違反國安法 「馬德」林宸佑遭搜索收押禁見