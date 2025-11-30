炎亞綸宣布喜訊！溫柔告白：謝謝沒有離開的你

炎亞綸將於曼谷開唱。晴空鳥提供

炎亞綸即將啟動全新巡迴演唱會「Ikigai」，首站選在泰國曼谷舉行，不僅是他出道以來首次在泰國舉辦個人演唱會，也是暌違3年推出同名專輯《Ikigai》後，新作首次於舞台完整呈現。

炎亞綸近年投入自我整理與沉澱，透露當意識到自己準備再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷。他形容泰國觀眾多年來的支持「安靜、溫柔、不催促」，讓他感到十分適合作為新旅程的起點。此次演唱會也將加入更多舞台肢體語彙，炎亞綸說：「不是為了炫技，而是讓身體跟著音樂一起說話。」

炎亞綸坦言，剛出道時從未想過能在泰國開唱，如今真正實現，他感受到的不是夢幻，而是一種踏實。「雖然現在身分很多，但站上舞台時，我永遠先回到歌手的初心。」他透露將努力學習泰文，希望用最真誠的方式向泰國歌迷打招呼，「我真的很珍惜這一刻」；這場演唱會對他而言，是溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」

《Ikigai》十首新歌將在曼谷首次完整曝光，揭開世界巡迴的第一章。他強調，每一站都會依照當地城市的性格與觀眾能量重新調整內容，之後的每一站也都會長出屬於那座城市的獨特篇章，不會有兩場演唱會完全相同，而曼谷將率先見證《Ikigai》的全貌，象徵他以音樂展開全新旅程。

