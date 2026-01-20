炎亞綸宣布重磅喜訊！沉澱3年重返舞台 洩真實心聲：別具意義

記者徐珮華／台北報導

炎亞綸發行新專輯《Ikigai》，今（20）日宣布推出同名巡迴演唱會，高雄站將於3月28日在高雄流行音樂中心海音館登場，門票1月24日正式開賣。作為新專輯發行後的首場大型公開演出，他形容是一次讓他感到開心、也充滿期待的相聚；不僅是音樂作品的舞台延伸，也象徵他在修整3年後，重新回到舞台、與觀眾對話的重要起點。

炎亞綸「Ikigai」巡演首站將於3月在高雄登場。（圖／晴空鳥提供）

「Ikigai」巡演首站選在高雄，對炎亞綸而言別具意義。他分享過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能夠站上高流舞台格外開心。歌單安排上，他將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，現場觀眾也勢必能率先聽到新歌。至於舞台呈現，他形容「過去與現在的連結」將是關鍵亮點，並藏有只屬於現場的設計與彩蛋，是否有合作或嘉賓則留待當天揭曉。

談到《Ikigai》專輯發行後的心情，炎亞綸坦言最印象深刻的不是成績，而是來自歌迷的回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品。他直言，在這個時代背景下，製作一張完整音樂專輯本身就是一件掙扎的事，因為內心想完成的音樂，往往與市場節奏存在落差。也正因如此，他反而更確定，現在站上舞台是一個剛剛好的時機，不再急著證明什麼，而是更清楚自己想說什麼。

炎亞綸分享對於2026年展望。（圖／晴空鳥提供）

為了迎接這場演唱會，炎亞綸專注於節目內容與準備，彩排階段全力投入，只要準備到位，真正站上舞台時，其實就沒有什麼好擔心的。展望2026年，他期待走進更多城市演唱，持續以作品與行動回應自己所相信的價值。

