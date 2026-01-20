炎亞綸宣布高雄開唱 「不再急著證明什麼」曝心境

炎亞綸推出新專輯《Ikigai》，宣布推出同名巡迴演唱會，將於3月28日登上高雄流行音樂中心海音館，他形容能夠把這場演唱會是感到開心也充滿期待的相聚，並將為高雄場準備專屬內容。

談到《Ikigai》專輯發行後的心情，炎亞綸坦言，最讓他印象深刻的不是成績，而是來自歌迷的回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品。他直言，在這個時代背景下，製作一張完整音樂專輯本身就是一件掙扎的事，因為內心想完成的音樂，往往與市場節奏存在落差，也正因如此，他反而更確定現在站上舞台是很剛好的時機，不再急著證明什麼，而是更清楚自己想說什麼。

廣告 廣告

為了迎接這場演唱會，炎亞綸專注於節目內容與準備，彩排階段全力投入。談到戲劇創作，他也表示，目前產業環境仍受到平台與類型限制，因此選擇成立公司，希望未來能與創作理念與節奏相近的導演、編劇與演員合作，在更穩定的狀態下完成作品。

炎亞綸演唱會門票將於1月24日下午三時在全台7-11 ibon機台及ibon網站正式開賣。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導