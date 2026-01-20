炎亞綸宣布3月登高流開唱！預告將祭專屬歌單 開賣時間曝光

炎亞綸耗時三年完成全新專輯《Ikigai》，20日宣布推出同名巡迴演唱會，將於3月28日登上高雄流行音樂中心，售票日期也正式公佈。炎亞綸透露，為了這場大型演出，他將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容。

炎亞綸宣布將於3月28日登上高雄流行音樂中心開唱。（圖／ 晴空鳥 提供 ）

《Ikigai》巡演首站選在高雄，對炎亞綸而言別具意義。他分享，過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能夠站上高雄流行音樂中心的舞台，讓他感到格外開心。在歌單安排上，他透露將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，作為新專輯發行後的首次演唱會，現場觀眾勢必能率先聽到新歌，目前曲目仍在規劃中，希望讓整場演出在音樂與情緒層次上更加完整。

廣告 廣告

至於舞台呈現，他形容「過去與現在的連結」將是關鍵亮點，並藏有只屬於現場的設計與彩蛋；是否有合作或來賓現身，他則笑說，這同樣留待當天揭曉。

談到《Ikigai》專輯發行後的心情，炎亞綸坦言，最讓他印象深刻的不是成績，而是來自歌迷的回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品。他直言，在這個時代背景下，製作一張完整音樂專輯本身就是一件掙扎的事，因為內心想完成的音樂，往往與市場節奏存在落差。也正因如此，他反而更確定，現在站上舞台是一個剛剛好的時機，不再急著證明什麼，而是更清楚自己想說什麼。

炎亞綸預告將為高雄場祭專屬歌單。（圖／ 晴空鳥 提供 ）

為了迎接這場演唱會，他專注於節目內容與準備，彩排階段全力投入，只要準備到位，真正站上舞台時，其實就沒有什麼好擔心的。談到戲劇創作，他也表示目前產業環境仍受到平台與類型限制，因此選擇成立公司，希望未來能與創作理念與節奏相近的導演、編劇與演員合作，在更穩定的狀態下完成作品。《Ikigai》也成為他此刻重新回到舞台、重新掌握創作節奏的重要起點。

作為新專輯發行後的首場大型公開演出，他形容能夠把這場演唱會獻給高雄，是一次讓他感到開心、也充滿期待的相聚。《Ikigai》巡演不僅是音樂作品的舞台延伸，也象徵他在修整三年後，重新回到舞台、與觀眾對話的重要起點。

近年同時投入音樂創作、影視製作與品牌經營，炎亞綸坦言，「品牌經營者」與站在舞台上的自己，是截然不同的角色，也讓他在藝術理想與市場現實之間學會取得平衡。《Ikigai》巡演高雄站將於1月24 日下午3點於全台7-11 ibon機及ibon網站正式開賣。

炎亞綸近年同時投入音樂創作、影視製作與品牌經營。（圖／ 晴空鳥 提供 ）

延伸閱讀

米倉涼子涉違反「麻藥取締法」遭函送 去年底曾認住家遭搜索

《派遣女醫X》米倉涼子神隱2個月 親筆簽名回應涉毒風波認了被搜索

米倉涼子驗毒呈陰性！疑遭人設局有意退出演藝圈