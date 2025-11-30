炎亞綸展開《Ikigai》新巡演 首站選泰國曼谷「超暖原因」曝光

娛樂中心／綜合報導

男星炎亞綸出道20年，無論歌唱、戲劇、主持表現皆亮眼，跨界發展備受肯定。上週炎亞綸才驚喜宣布推出睽違3年的全新專輯《Ikigai》，今（30）日再宣布展開《Ikigai》全新巡迴演唱會，首站地點選在泰國曼谷，他表示泰國觀眾多年來給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，準備好重新站上舞台時，第一個想到的就是曼谷，這也將是他生涯首次在泰國開唱。

炎亞綸坦言，剛出道時從未想過自己會在泰國開個人演唱會，「那時候只覺得能站在台上唱歌，就是一件很幸運的事。」多年後，當這件事真正發生，他感受到的不是夢幻而是一種踏實，像走過一些路、經歷一些事之後，抵達了一個意料之外卻很適合自己的地方。

炎亞綸坦言這幾年來，他花了大量時間沉澱與重整。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸表示，過去這幾年他花了大量時間沉澱與重整，回想這幾年來，泰國觀眾給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴，溫暖地支持著他，讓他覺得這樣的能量非常適合作為新旅程的起點。此外，炎亞綸認為，一座城市若具備願意理解你、願意靜下來聽你說話的氣質，那會是他特別想在那裡唱歌的理由，而曼谷正好擁有這樣的溫度，因此成為開啟巡演最剛好的地方。

雖然炎亞綸現在擁有CEO、創作者等多重身分，但他表示只要站上舞台，心中最先回到的永遠是歌手的初心，這次巡演首站選在曼谷，將首次完整演出新專輯《Ikigai》的10首新歌，表演也會加入更多舞台肢體與全新的情緒表達，炎亞綸笑著補充：「加入舞蹈不是為了炫技，而是讓身體可以跟著音樂一起說話。」

泰國粉絲始終溫柔的支持，讓炎亞綸直覺《Ikigai》全新巡迴演唱會首站就該在曼谷。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸也笑說自己會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待，希望用最真誠的方式向第一次見面的觀眾打招呼。「我真的很珍惜這一刻！」炎亞綸說，這場演唱會對他而言，是一句溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」

炎亞綸透露，《Ikigai》記錄了自己近年在多重身分間累積的心境，包括責任、脆弱與被理解的渴望等等，曼谷將是第一個聽見這些情緒的城市，未來每一場演唱會也會依照當地城市的性格、觀眾能量，以及城市情緒重新調整內容，長出屬於那座城市的獨特篇章，因此不會有兩場演唱會完全相同。

