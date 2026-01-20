炎亞綸巡演前進高雄 傳「嘉賓」現身賣關子保密到家

炎亞綸20日宣布推出新專輯《Ikigai》與同名巡迴演唱會。（晴空鳥提供）

炎亞綸20日宣布推出新專輯《Ikigai》與同名巡迴演唱會，高雄站將於3月28日登上高雄流行音樂中心海音館開唱。作為新專輯發行後的首場大型公開演出，他形容能夠把這場演唱會獻給高雄，是一次讓他感到開心、也充滿期待的相聚。

巡演首站選在高雄，對炎亞綸而言別具意義。他分享，過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，在歌單安排上，他表示將為高雄場精心挑選專屬內容，新專輯歌曲也將在演唱會上首唱；是否有合作或來賓現身，他則笑說，這同樣留待當天揭曉。

談到《Ikigai》專輯發行後的心情，炎亞綸坦言，最讓他印象深刻的不是成績，而是來自歌迷的回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品。他直言，在這個時代背景下，製作一張完整音樂專輯本身就是一件掙扎的事，因為內心想完成的音樂，往往與市場節奏存在落差。也正因如此，他反而更確定，現在站上舞台是一個剛剛好的時機，不再急著證明什麼，而是更清楚自己想說什麼。

除了演唱會，近年他投入音樂創作、影視製作與品牌經營，炎亞綸坦言，「品牌經營者」與站在舞台上的自己，是截然不同的角色，也讓他在藝術理想與市場現實之間學會取得平衡。展望 2026 年，他期待走進更多城市演唱，持續以作品與行動回應自己所相信的價值。

