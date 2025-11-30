炎亞綸巡演泰國站12月開跑 自爆有壓力「謝謝沒有放棄」

炎亞綸「Ikigai」全新巡迴演唱會將於12月在泰國舉辦。（晴空鳥提供）

炎亞綸30日正式宣布將舉辦「Ikigai」全新巡迴演唱會，曼谷首站將於12月20日開唱。他表示，過去這幾年他花了大量時間沉澱與重整，當他意識到自己準備好再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷。泰國觀眾多年來給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴，讓他覺得這樣的能量非常適合作為新旅程的起點。

這次首站也會加入更多舞台肢體與全新的情緒表達，他笑著補充：「加入舞蹈不是為了炫技，而是讓身體可以跟著音樂一起說話。」談到巡演城市的選擇，炎亞綸認為，一座城市若具備願意理解你、願意靜下來聽你說話的氣質，那會是他特別想在那裡唱歌的理由，而曼谷正好擁有這樣的溫度，因此成為開啟巡演最剛好的地方。

炎亞綸坦言，剛出道時從未想過自己會在泰國開個人演唱會，「那時候只覺得能站在台上唱歌，就是一件很幸運的事。」他也笑說自己會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待，希望用最真誠的方式向第一次見面的觀眾打招呼：「我真的很珍惜這一刻。」他表示，這場演唱會對他而言，是一句溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」

曼谷對炎亞綸來說是一場重啟儀式，他透露《Ikigai》十首新歌將在這裡首次完整呈現，「踏上舞台的那一刻，他永遠先回到歌手的身份。」未來也將依照當地城市的性格、觀眾能量與城市情緒重新調整巡演內容。

