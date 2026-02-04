炎亞綸帶隊做公益！李玉璽揭過年儀式感 江宏傑捐「原味戰服」

男星炎亞綸近期為了支持伊甸基金會「愛・圍爐」服務，號召旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑，共同捐出私服與配件，將在7日舉辦義賣，所得將全數捐予伊甸基金會。而近期剛升格人夫的李玉璽，將迎來新婚後的第一個農曆年，他也分享了自己過年認為最重要的儀式感。

近期剛升格人夫的李玉璽，將迎來新婚後的第一個農曆年。（圖／晴空鳥 提供）

談及此次義賣活動，炎亞綸提到，許多為表演或節目準備的服裝其實只穿過一、兩次，與其閒置，不如轉化為公益資源，讓衣物找到新的價值，並將收入化為實際的公益力量。他也認為，透過義賣讓物品找到新的去向，是一種雙贏的選擇，讓公益與環保真正落實在日常行動中。此次義賣的每一件物品，都承載著藝人們不同階段的生活記憶。

李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備。江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。許孟哲此次則捐出一件在2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。蔡黃汝捐出的則多是實際穿過、也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜、延續生活中的溫度。

江宏傑捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。（圖／晴空鳥 提供）

談到過年的意義，5人也分享各自心中最重要的儀式感。炎亞綸認為，過年的核心價值在於慎終追遠，因為有祖先、有過去，才有現在與未來，每一次團聚都值得被珍惜，也因此更希望把這份陪伴與溫暖延伸給更多需要的人。李玉璽分享，每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式，而今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。

許孟哲笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。

「晴空鳥愛心義賣 公益捐伊甸」活動將在2月7日上午11點開賣，地點於新店裕隆城5樓A區廊道，屆時炎亞綸與李玉璽也將於下午1點親自現身義賣現場，與粉絲近距離互動，號召更多人一同支持公益。

男星炎亞綸近期號召旗下藝人一起做公益義賣活動。（圖／晴空鳥 提供）

