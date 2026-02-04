炎亞綸帶隊義賣！江宏傑捐出「流汗戰服」 李玉璽新婚揭過年儀式首次「回娘家」

炎亞綸（中）帶旗下藝人江宏傑（左）、李玉璽（右）等人捐出私服義賣。晴空鳥提供

為了力挺伊甸基金會「愛・圍爐」服務，炎亞綸率旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝及江宏傑共同響應公益。眾人捐出極具紀念價值的私服與配件，將於2月7日在新店裕隆城舉辦愛心義賣，所得全數捐助長輩與障礙者暖心圍爐。

許孟哲大方捐出2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服外套，江宏傑則獻出昔日征戰賽場的訓練戰服，希望能將奮鬥的精神傳遞給新主人。蔡黃汝與李玉璽也紛紛實踐「斷捨離」，捐出私下愛用的質感衣物。

李玉璽新婚首個農曆年 先跟粉絲見個面

炎亞綸與李玉璽更預告將在活動當天下午1點親自現身義賣現場，與粉絲近距離互動，用行動落實「公益與環保雙贏」的念想。

談到過年儀式感，甫升格人夫的李玉璽分享，李玉璽分享，每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式，而今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。

炎亞綸領軍晴空鳥藝人2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣 。晴空鳥提供

江宏傑攜子走春祈福 蔡黃汝歸零迎接新計畫

炎亞綸則強調過年對他而言是一種回顧與感謝的時刻，因為有一路走來的過去，才成就現在的自己。江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。

許孟哲則笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。

晴空鳥愛心義賣 公益捐伊甸

時間：2026年2月7日（六）11:00–21:30 地點：新店裕隆城5樓 A 區廊道（嘉裕 CARNIVAL 前） 出席藝人：炎亞綸、李玉璽（13:00 現身義賣現場與粉絲互動） 義賣說明：本次義賣商品數量有限，售完為止 交易方式：現場以現金交易，並已申請免開統一發票



