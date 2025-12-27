炎亞綸待過「家寧群組」2分鐘被踢 陳沂拋3疑點反問：你們買單？

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

藝人炎亞綸26日出席活動時，首度坦承自己曾短暫被拉進「家寧」相關的群組，卻只待了短短2分鐘就被踢出，整段過程讓他自己也相當錯愕。這番說法曝光後，引發外界熱議，網紅陳沂更在社群平台連發提出三大疑點，質疑整起事件的合理性，討論度瞬間飆升。

藝人炎亞綸首度坦承自己曾短暫被拉進「家寧」相關的群組（圖／翻攝 炎亞綸IG）

炎亞綸在記者會上表示，當時是應朋友請託，協助介紹一名媒體公關的聯絡方式，自己並未多加了解實際狀況，隨後就被拉進一個新成立的群組。不料進群後不到2分鐘，便被對方請出，讓他一頭霧水，也完全搞不清楚發生了什麼事。

廣告 廣告

這段說法一出，立刻讓不少人聯想到網紅Andy老師先前的爆料，曾指有男藝人在幕後協助處理家寧的公關危機。如今炎亞綸親口承認這段「被拉群又被踢」的經歷，也讓他瞬間成為討論焦點。

對此，陳沂在社群平台發文，拋出三個關鍵疑點。她首先質疑，一般人若被朋友請託介紹公關公司，難道不會多問一句「是幫誰用的」？在完全不了解對象的情況下，直接牽線是否合理。

其次，陳沂指出，藝人使用Line向來相當謹慎，甚至連暱稱都未必使用本名。她也反問，既然是出於好意幫忙，最後卻被踢出群組，是否真如他所說完全不知情，「你來幫家寧，家寧還踢你出群組，恩將仇報欸。所以你到底在群組說了什麼被踢啊？」。

最後，陳沂也加碼指出，炎亞綸與家寧其實並非陌生人，兩人早就是同一個心靈成長班的同學，彼此早有交集。她認為，在這樣的關係背景下，整起事件恐怕沒有表面上那麼單純，也直接反問網友，「這樣的說法，你們會相信嗎？」

更多FTNN新聞網報導

炎亞綸爆幫家寧抹黑Andy！「遭拉進群組2分鐘就被踢」 傻眼背黑鍋：我滿賭爛的

遭影射幫助家寧抹黑Andy？炎亞綸首度鬆口：我真的很懶得講

財務風波先放一旁！家寧新片香汗淋漓 到「秘密基地」成就感滿載

