炎亞綸怒譙粉絲「受精卵」？2025退款爭議曝光粉暴怒

娛樂中心／曾詠晞報導

藝人炎亞綸原定去（2025）年8月16日於中國廣東佛山舉辦的一日店長活動，在經歷延期與颱風取消後，爆發大規模退款爭議。主辦單位疑似失聯且售票管道遭封禁，導致眾多參與者想退款也找不到窗口。受害粉絲們轉向炎亞綸本人尋求協助，卻在私訊中與炎亞綸發生激烈言語衝突，引發網路熱議。目前受害者已自發組織維權群組並嘗試報警，期盼能討回積欠數月的款項。





炎亞綸近期推出新專輯《Ikigai》，並將在3月28日登上高雄流行音樂中心開唱。（圖／翻攝自炎亞綸 Aaron Yan臉書）

炎亞綸近期因去（2025）年在中國佛山舉辦的一日店長活動出現退款問題，而引發爭議。（圖／翻攝自小紅書＠Mkent_Official）

中國粉絲爆料，當初的主辦方售票管道被封，因此無法退票，許多粉絲開始在群組求助。（圖／翻攝自微博 ＠蓋世英雄玉椒龍）

主辦單位失聯且窗口封鎖 粉絲私訊求助竟遭藝人辱罵

根據受害者提供的照片中，該活動原訂於2025年8月舉行，但後續延期至9月20日，結果又因碰上颱風而取消。然而當中國粉絲開始要求主辦方退款時，主辦單位的進度卻十分緩慢，後來還因購票管道違規被封禁。因此，無路可走的粉絲最終選擇直接向炎亞綸求助，然而面對粉絲的詢問，炎亞綸直言「不是針對我，但你找錯人了」，並在後續對話中情緒失控，回擊「問三小」、「對待不用腦袋的人，不需要有素質」，甚至寫下「你根本只是受精卵程度」等言論，引發粉絲強烈不滿。

一名無法退票的粉絲私訊炎亞綸，希望他能幫忙處理這件事，沒想到炎亞綸卻口出惡言，讓粉絲相當憤怒。（圖／翻攝自微博 ＠蓋世英雄玉椒龍）

炎亞綸的態度讓粉絲相當憤怒。（圖／翻攝自微博 ＠蓋世英雄玉椒龍）

目前炎亞綸並未對此事做出正式回應，但疑似發了一篇IG限動回覆此事。（圖／翻攝自炎亞綸 Aaron Yan臉書）

維權行動受阻於立案門檻 呼籲集體訴訟爭取正義

事後炎亞綸在IG發了一篇限動，質疑網友建議他「做樣子」安慰粉絲而非實際作為的價值觀。但許多受害者強調，粉絲從去年9月至今仍在自發處理維權，包括報警以及創立群組互相幫助，但卻因「受害人員太分散，且損失金額較小」而無法立案，時至今日已過去5個月，有網友建議粉絲應聯合發起集體訴訟，強調唯有硬起來採取法律行動，才能對失聯主辦方施壓，進而為自己討回公道。

