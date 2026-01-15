炎亞綸怨遭排擠！鬼鬼露面揭「友情現狀」：同圈子做朋友不容易

〔記者傅茗渝／台北報導〕昔日演藝圈公認的黃金閨蜜「鬼鬼」吳映潔與炎亞綸，近來屢傳友情生變，炎亞綸更曾在受訪時直言「有被鬼鬼排擠的感覺」。今(15)日鬼鬼出席活動媒體茶會，面對排擠傳聞與退追蹤風波，她首度正面回應，坦言兩人目前「生活圈不一樣」。

鬼鬼正面回應與炎亞綸友情生變傳聞，坦言兩人目前生活圈不一樣。(記者陳奕全攝)

針對炎亞綸提到的「排擠感」，鬼鬼澄清自己與阿本及其他好友本就固定每 2、3 個月會聚餐，且都是提早預約，並無刻意排擠之意。她表示：「也沒有排不排擠之說，我是覺得我沒有這個心態。」她進一步表示：「生活圈不一樣，每個時期本來就有不同的朋友，跟不同的人生在交替著，可能過一陣子又好了，又聯絡上。」 加上目前忙於外景工作與照顧小孩，私人時間確實被壓縮。

對於炎亞綸日前透露沒勇氣點開她的生日祝福訊息，鬼鬼則淡定表示，因為關閉了社群軟體的已讀功能，所以並不清楚對方是否讀取。至於被炎亞綸取消關注(退追蹤)，她也表現得十分大器：「我還好，他的自由選擇，反正我也沒追蹤任何人。」 並強調未來若有聚會邀約，仍會赴約，不會刻意避見面。

遭炎亞綸取消關注，鬼鬼直言「是他的自由選擇」。(記者陳奕全攝)

在經歷風風雨雨後，鬼鬼也有感而發，坦言暫時會少交一些圈內朋友。她語帶無奈地說：「我發現，同個圈子做朋友，不那麼容易，很多細節要在意。」 此外，現場也詢問她關於「黑澀會美眉」ㄚ頭與小薰的紛爭，她表示當時人已經不在團體，與妹妹們較少聯絡。至於有沒有關心「王子」邱勝翊近況，她直言：「我跟他沒有太多私交，是事實。大家看到我們戲裡很相配，私下會不會是朋友，沒有一定要報備，就同事。」

