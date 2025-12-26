炎亞綸想婚了！穩交6年男友「關鍵優點」曝光

炎亞綸受訪時大方分享感情生活。晴空鳥提供

炎亞綸在2025年迎來事業與人生同步推進的重要轉折點。於生日當天，他無預警推出籌備長達三年的全新專輯《Ikigai》，同時公布海外巡演計畫，展現重返音樂舞台的企圖心；此外，他也透過YouTube節目《我偷偷升級》分享CEO日常，並正式成立影視公司「大浪娛樂」。

事業穩步前行之際，感情狀態同樣引發外界好奇。炎亞綸昨（27）日受訪時罕見甜蜜放閃，首度正面談及與交往六年的男友對於婚姻的看法，坦言對方是自己「第一個讓我想結婚的人」。他直言，過去從未對婚姻產生嚮往，直到遇見現任伴侶，才開始動過結婚的念頭。

廣告 廣告

炎亞綸受訪時大方分享感情生活。晴空鳥提供

炎亞綸也大方分享，自己其實曾主動提過結婚，但男友對於婚姻本身並沒有特別執著，因此他選擇尊重對方的想法，並未強求，「目前還是以彼此的狀態為主。」他表示，近1、2年開始有想定下來的念頭，與人生階段的轉變密切相關，「因為他陪我經過很多事情，他的情緒很穩定，帶給我很大的安定感。」

談及家人態度，炎亞綸透露父母早已知道男友的存在，母親也逐漸放下擔心，認為他已具備長期穩定交往的能力，「後來媽媽知道我不會一直換對象，就比較不管我跟誰交往了。」展現家人對他感情選擇的理解與尊重。

炎亞綸受訪時大方分享感情生活。晴空鳥提供

至於未來是否一定會走向婚姻，炎亞綸表示，現階段並不急著替人生下任何時間表，就如同對待音樂與演唱會一樣，希望所有重要決定，都是在準備好、狀態對的時候自然發生。比起婚姻形式，他更看重的是彼此陪伴、共同成長，以及能長久維持的穩定關係。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／國民女友鬆口6年情內心恐懼 曾為手搖飲翻臉男友李浩瑋

獨家／爸媽金援30萬追夢！國民女友「誤入歌壇」揭演藝圈現實面

直擊／申請6次被打槍！李聖傑首攻蛋情緒失控 預告脫衣全場暴動