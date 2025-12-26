炎亞綸想結婚卻遭男友拒絕 穩交6年送8萬大禮

炎亞綸親手打造全新辦公空間，從格局到動線幾乎全程參與。晴空鳥提供



炎亞綸身兼大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等多重管理身分，今（12╱26）透露旗下有40個員工，光年終就破200萬，而男友也是他的經紀執行，笑說：「年終一視同仁，公私分明。」40歲的他坦言想結婚，被問何時開始想與對方共度一生？他說：「就這3年非常的有感覺，我以前不想結婚的，他是我第1個想結婚的人。」

與36歲男友交往5、6年，炎亞綸分享想婚的關鍵：「因為他陪我經過蠻多事情，他的情緒很穩定、很互補，他給我的安定感是我喜歡的，他有點像綿花，他不太會有反彈的情緒，所以當我有情緒的時候反而會被他削掉情緒。」

被問是否曾求婚，炎亞綸坦言：「我們有討論過，但目前他沒有這個想法，我沒有求婚，他本來就對結婚這件事沒感覺。」他也還沒想過怎麼求婚，「因為我現在跟他還沒聊出結果，所以我也不敢貿然行動，怕失敗也蠻怕被拒絕，我不會給他壓力，他也不會接受這個壓力，他是沒辦法被情勒的人」。但笑說：「馬年他犯太歲，如果我在今年跟他結婚，我就是他的太歲。」

至於對男友做過最浪漫的事？炎亞綸自問：「我是浪漫的人嗎？」接著表示：「送他打電音波算嗎？很貴耶！8萬、900發。」他分享經常去日本愛之旅，1月會再去，也允諾若結婚「一定會公布」。

攤開炎亞綸情史，阿本是他交往最長的男友，他坦言過去情侶吵架曾氣到砸電視機，但與現任男友沒發生過，笑說：「不會再摔東西了，因為每次摔完都會發現好貴，我以前有摔過自己的手機。」被問對象是阿本嗎？他急回：「我有很多（舊愛）。」

有想婚念頭，至於是否想過領養小孩？炎亞綸坦言：「我沒特別想這一題，很多人說我的基因蠻適合再有下一代，但我不覺得一定是這個原因需要有下一代。」而想成家的他尚未跟父母討論，「我們家不是會討論這麼內心東西的家庭」。

父母是否支持戀情？炎亞綸竟爆料：「我媽蠻現實的！因為她會看學歷，她之前對阿本的政大學歷蠻滿意的，後來她開始知道我是可以有穩定交往的潛力，她她就不太會管我跟誰交往，她覺得我可以負責就好。」而爸爸則屬於默默支持的類型。

旗下有4家公司，被問今年是否有盈餘？炎亞綸透露：「因為我還有電商，我沒有仔細算，但生活還是算過的一般般、過的跟之前一樣，沒有太大變化，我本來就不是1個很愛買東西的人，只愛買衣服。」是否會給員工業績壓力？他直言：「有啊！當然有，我沒有定KPI，但是他們會把自己塞滿，他們不需要我推，他們對自己要求就蠻高的。」

媽媽也是「晴空鳥」的負責人，炎亞綸笑說：「她基本上被我們隔離在安全的空間裡，公司每天要處理的文件太多了，她很想幫忙，但是她會搞破壞，媽媽還是當媽媽就好，她本來就沒有做生意的想法，所以就不用讓她麻煩別的事情。」還說媽媽自認是股神，「她買大立光時才幾10塊，我只有買台積電，沒辦法大賺」。

跨年將至，原本炎亞綸是「2026台南好young」卡司之一，但名單公布後，遭到部分網友留言抵制，市長黃偉哲的貼文也悄悄更改內容，對於是否已遭「除名」，炎亞綸今坦言已準備4首歌，也進行彩排，低調表示：「就等主辦方的決定吧，反正我就準備我的就好了。」

