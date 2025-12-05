炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」
炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，這是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。
根據炎亞綸曼谷站演唱會組委會發表的聲明指出，近期泰國多地遭遇持續強降雨及嚴峻洪澇，受災人數龐大，且當地交通與公共安全受到嚴重影響。為了確保所有觀眾、藝人及工作人員的安全與健康，經審慎評估後，不得不做出延期的艱難決定，組委會也公布退票機制，且不收取任何手續費。
對於泰國多地的強降雨及嚴峻洪澇災害，炎亞綸跟他的全體團隊也對此次災情深表痛心，祈願逝者安息、傷者早日康復，受災家園能得以重建，並承諾新的演出日期與地點確認後，將第一時間公布。
