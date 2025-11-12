炎亞綸扮假視障「仗打蕭煌奇」！ 按摩腰痛被虧敗腎

蕭煌奇（右）、炎亞綸錄影換上柔道服切磋。（大浪娛樂提供）

蕭煌奇近日上炎亞綸的YT頻道《我偷偷升級》，錄影當天兩人一起重返蕭煌奇的母校台北市立啟明學校，體驗視障者的校園生活，但節目一開場，蕭煌奇竟「開著跑車」接炎亞綸上課！雖然只是設計橋段，但畫面相當衝擊，蕭煌奇更自封為「最佳司機」，炎亞綸則臨危受命成為「人體導航」，全程報路、喊左右轉、提醒紅綠燈，過程驚險又爆笑，炎亞綸下車時甚至一度腿軟直呼：「我真的需要升級駕照了」。

蕭煌奇錄影開跑車接炎亞綸上課，讓炎亞綸更貼近視障者的日常，蕭煌奇要求他戴上眼罩、手持白手杖行走。首次嘗試的炎亞綸步履維艱，甚至多次誤打到前方的蕭煌奇，讓對方哭笑不得直喊：「欸你打到我了啦！」讓他尷尬不已。

在高中時期就考取按摩師執照的蕭煌奇，雖然一路追逐音樂夢想，但這張執照也證明他在音樂之外同樣擁有專業技能。這次他更帶著炎亞綸親身體驗「按摩課程」。正式開始前，兩人先得認識人體各部位的骨骼構造，面前擺放著「大體老師」的骨骼模型，要猜猜看是哪個部位。沒想到炎亞綸在蒙眼狀態下連連答對骨骼名稱，讓蕭煌奇忍不住笑虧：「如果沒工作，你真的可以去撿骨了！」接著，炎亞綸親自躺上按摩床，接受蕭煌奇與經穴老師的「雙手聯彈」。過程中他多次被按到「叫出聲」，直呼「真的很痛！」尤其按到後腰時更痛得受不了，蕭煌奇則趁機虧他：「啊你就敗腎啊，可能要處理一下！」讓炎亞綸哭笑不得。

